Виразний дизайн і двигуни Volvo: на ринок виходить новий Geely Atlas (фото)

Кросовер Geely Atlas підріс у розмірах і став виразнішим на вигляд. Моделі розширили комплектацію, а її топова версія отримала 218-сильну турбочетвірку Volvo.

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Новий Geely Atlas другого покоління виводять на міжнародний ринок. Кросовер почали продавати в Казахстані і там він коштує від 14 до 16,5 млн тенге ($30 500 — 36 000). Про це повідомляє офіційний сайт китайського автовиробника.

Кросовер Geely Atlas другої генерації — експортна версія моделі Bouye L. Кросовер може з'явитися в Україні, адже його попередник у нас представлений. Авто побудоване на платформі СМА від Volvo XC40 і стало помітно більшим.

Кросовер суттєво підріс у розмірах Фото: Geely

Розміри Geely Atlas 2023:

довжина — 4 670 мм;

ширина — 1 900 мм;

висота — 1 705 мм;

колісна база — 2 777 мм.

Дизайн Geely Atlas витриманий у новій фірмовій стилістиці — з великою кількістю граней, величезною решіткою радіатора і Г-подібними світлодіодними фарами. У нього високий капот і вигнута віконна лінія.

Кросовер отримав віртуальний щиток приладів і портретний тачскрін Фото: Geely

Салон Geely Atlas став просторішим. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів і 13,2-дюймовий портретний тачскрін на нахиленій центральній панелі, а за доплату запропоновано проекцію на лобове скло.

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Базова комплектація Geely Atlas 2023 включає 18-дюймові диски, безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, датчики світла і дощу, камеру, підігрів передніх сидінь і керма.

У топовій версії диски 19-дюймові, а салон оздоблений шкірою. Також передбачені панорамний дах, камери кругового огляду, електропривод дверей багажника, вентиляція передніх і підігрів задніх крісел, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі.

Салон Geely Atlas став просторішим Фото: Geely

Новий Geely Atlas оснащуватимуть турбомоторами Volvo об'ємом 1,5 л (174 к. с.) і 2,0 л (218 к. с.). У першому випадку розгін до 100 км/год займає 9,7 с, а в другому — 8,2 с. Максимальна швидкість становить 190 і 215 км/год, відповідно.

Обидві версії отримали 7-ступінчасту роботизовану КПП з двома зчепленнями. Привід у кросовера поки що тільки передній, але зате кліренс збільшено до 215 мм.

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