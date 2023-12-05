Море карбону і натуральне золото: представлено ексклюзивний розкішний Rolls-Royce (фото)

Rolls-Royce Phantom перетворили на дороге представницьке купе. У нього розкішний салон і потужний V12, а на кузові з'явилися позолочені деталі.

Related video

Rolls-Royce Phantom отримав нову ексклюзивну версію Ares Coupe. До розкішного седана приєдналося люксове чотиримісне купе. Про це повідомляється на сайті італійської компанії Ares Modena.

Саме це ательє виконало тюнінг Rolls-Royce Phantom — це не розробка британського бренду, а окремий проект. Загалом випустять лише кілька таких купе, причому замовник має спочатку купити Rolls-Royce Phantom у кузові седан і надати його для переробки.

Молдинги купе покриті позолотою Фото: Ares Modena

Нинішній Rolls-Royce Phantom, на відміну від попередника, не має дводверної версії. До того ж, купе Rolls-Royce Wraith зняли з виробництва (його замінив електрокар Spectre), тож в Ares Modena вирішили створити таке авто самотужки.

Усі кузовні панелі у Rolls-Royce Phantom Phantom Ares Coupe нові і виконані з легкого карбону. Проте, купе все одно важить 2,6 тонни.

У салоні з'явилися бронзові акценти Фото: Ares Modena

Хоча купе Rolls-Royce Phantom і виконано в стилістиці седана, у нього інша лінія даху і широкі двері, що відкриваються проти руху. Авто запропонують тільки в чорному і білому кольорах з бронзовим забарвленням капота, а молдинги на боковинах інкрустовані натуральним золотом. Також встановлено величезні 24-дюймові колеса.

Важливо

Новітній пікап Tesla Cybertruck отримав екстремальну версію для бездоріжжя (фото)

У салоні Rolls-Royce Phantom Phantom Ares Coupe встановлено чотири окремі крісла та змінено оздоблення. Його виконуватимуть з урахуванням побажань клієнтів, але обов'язковим атрибутом стануть бронзові акценти.

Усередині встановлено чотири окремі крісла Фото: Ares Modena

Силовий агрегат залишився без змін. Купе Rolls-Royce Phantom оснащене 6,75-літровим V12 твін-турбо на 571 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус розповідав про тюнінг ексклюзивного Ferrari Monza. Суперкар став потужнішим і яскравішим на вигляд.

Також ми писали про яскравий доопрацьований "Гелендваген" для бездоріжжя.