Нічийні машини і зарослий трек: на відео показали закритий автозавод в Італії

Підприємство Pininfarina в Сан-Джорджіо припинило свою роботу понад 10 років тому. Раніше там збирали моделі Cadillac, Ferrari і Alfa Romeo.

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В Італії простоює цілий автомобільний завод Pininfarina. Підприємство не працює з 2011 року і поступово руйнується та потерпає від вандалів. Його показали на відео Youtube-каналу Forgotten Buildings.

На парковці стоять покинуті прототипи Alfa Romeo Фото: скриншот / YouTube

Покинутий завод Pininfarina розташований у містечку в Сан-Джорджіо поблизу Турина. Його складальні цехи збереглися, але тестовий трек уже поріс травою, а окремі приміщення пограбовані або зазнали вандалізму.

Тестовий трек уже встиг зарости Фото: скриншот / YouTube

На парковці підприємства збереглися тестові автомобілі. Більшість із них — Alfa Romeo Brera і Spider, які випускали там до 2010 року.

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Ательє Pininfarina відоме своїм дизайном для Ferrari, Alfa Romeo та інших брендів, але мало хто знає, що воно безпосередньо випускало авто.

Завод у Сан-Джоржіо не такий вже й старий — його побудовано 1986 року спеціально для виробництва кузовів Cadillac Allante. Їх відправляли до США, де здійснювалося остаточне складання авто. Пізніше на підприємстві налагодили складання Ferrari Testarossa, Peugeot 406 Coupe, а також моделі Alfa Romeo. Криза 2008 року сильно вдарила по Pininfarina: компанія пережила банкрутство, змінила власника, закрила підприємство в Сан-Лдорджіо і зараз займається тільки дизайном авто.

Раніше Фокус розповідав про покинуту Toyota Camry в Києві — вона завелася і поїхала після 15 років простою на парковці.

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