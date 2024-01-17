Nissan створив ідеальний кросовер для українських зим (фото, відео)

Новий Nissan X-Trail Mountain Rescue поставили на гусениці, що істотно поліпшило його прохідність. Кросовер отримав лебідку, додаткову оптику і багажник на даху.

Related video

Кросовер Nissan X-Trail отримав нестандартну версію Mountain Rescue. Його перетворили на гусеничний всюдихід. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Кліренс кросовера зріс до 440 мм Фото: Nissan

Замість коліс новий Nissan X-Trail Mountain Rescue отримав чотири окремі гусениці. Вони потребували встановлення розширювачів колісних арок. Кліренс кросовера збільшили на 230 мм — до 440 мм. Передній бампер посилили для встановлення лебідки.

На даху з'явився багажник для спорядження Фото: Nissan

Незвичайний тюнінг Nissan X-Trail виконали для гірських рятувальників. Саме тому на його даху з'явився багажник із лопатами, лижами та евакуаційними ношами. Крім того, автомобіль оснастили проблисковими маячками і додатковою світлотехнікою, а в салоні прибрали задні сидіння, щоб можна було перевозити травмованих на ношах.

Важливо

Яскравий дизайн і понад 400 сил: Nissan представив спортивний електрокросовер (фото)

Кросовер Nissan X-Trail Mountain Rescue оснащений електрифікованою системою повного приводу e-4ORCE. Гібридна установка на 213 сил складається з пари електромоторів і 1,5-літрового бензинового двигуна-генератора.

У салоні є місце для носилок Фото: Nissan

Новий Nissan X-Trail Mountain Rescue планують використати в заходах із пропаганди безпечної їзди на гірських лижах і сноубордах, які відбудуться на кількох курортах.

Раніше Фокус розповідав про незвичайний позашляховий кабріолет Toyota вартістю понад 170 000 доларів.

Також ми писали про електричний аналог Suzuki Jimny від General Motors.