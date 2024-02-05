Раритети просто неба: в Японії виявили кладовище ретроавто (відео)

На звалищі в Японії зібрані рідкісні ретро-автомобілі 70-х і 80-х років. Більшість із них — американські Chevrolet Corvette.

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У японській глибинці існує величезне звалище зі старовинними автомобілями. Раритетні машини роками стоять просто неба. Про незвичайне місце розповіли у відео на Youtube-каналі SAMMIT.

Автомобілі вже встигли вкритися рослинністю Фото: скриншот / YouTube

На звалищі зібрано кілька десятків машин, причому більшість із них — колекційні. Багато автомобілів уже настільки сильно поросли кущами, що до них дуже складно дістатися.

Nissan 240Z Фото: скриншот / YouTube

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Примітно, що на кладовищі авто чимало вінтажних Chevrolet Corvette, які є рідкістю в Японії, адже офіційно там не продавалися. Мало того, більшість Chevrolet Corvette належать до третього покоління моделі, тобто випущені з 1968 по 1982 рік. Зараз вони дуже цінуються колекціонерами.

Оскільки кузов Chevrolet Corvette виконаний зі склопластику, то не схильний до корозії і спорткари збереглися краще, ніж інші автомобілі, які помітно поржавіли. Серед них — спорткар Nissan 240Z і компактний Mini 70-х років, а також пізніші BMW 5 Series E34 і Toyota Supra.

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