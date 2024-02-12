Замість квартири: вантажівку Mercedes перетворили на сімейний автодім для подорожей (відео)

Вантажівка Mercedes 1722 отримала житловий модуль розміром із кімнату у квартирі. Усередині облаштовано чотири спальних місця, кухню і санвузол.

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Сім'я з Нідерландів проміняла квартиру на дім на колесах. Подружжя Майкл і Флер, а також їхні доньки Гівен і Джулі подорожують світом на старому вантажному Mercedes-Benz 1722. Про них розповіли в сюжеті на Youtube-каналі Tiny House Giant Journey.

Автодім побудований на базі вантажівки Mercedes 1722 Фото: скриншот / YouTube

Тюнінг Mercedes 1722 виконали в нідерландському ательє Twiga Travel Cars. Власники назвали його Манфредом.

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Вантажівка отримала 5,2-метровий житловий модуль площею 11,9 кв. м. Численні вікна роблять її інтер'єр добре освітленим вдень.

Усередині з'явилися кухня і двоповерхове дитяче ліжко Фото: скриншот / YouTube

Всередині з'явилися широке розкладне ліжко для дорослих (воно перетворюється на кухонний куточок) і двоповерхове ліжко для дітей. Також облаштовано санвузол із душем і кухню з плитою, духовкою, холодильником і раковиною.

Площа житлового відсіку становить 11,9 кв. м. Фото: скриншот / YouTube

Звісно, в салоні Манфреда чимало різних шаф і висувних ящиків. Знайшлося місце для пральної машини. Оснащення включає бойлер і тепловий насос, а на даху встановлено сонячні батареї.

Автодім Mercedes 1722 оснащений 220-сильним турбодизельним V6 і повним приводом. Високий кліренс і позашляхова гума роблять його чудово пристосованим до бездоріжжя.

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