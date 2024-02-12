Раритет за $175 000: класичний заряджений Ford Mustang 45 років простояв у підвалі (фото)
У 1969 році випущено тільки 1537 Ford Mustang Shelby GT500. Спорткар оснащений величезним 7,0-літровим V8 і здатний розігнатися до 100 км/год за 6 секунд.
У США виявлено капсулу часу Ford Mustang 1969 року. Останні 45 років рідкісний автомобіль не експлуатували. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Цей Ford Mustang Shelby GT500 подолав лише 42,4 тис. км. Перший власник їздив на ньому 10 років, а в 1979 році вирішив поставити раритетний спорткар в опалювальний підвал. Там машина й простояла до наших днів.
Умови в підвалі були хорошими, тому Ford Mustang чудово зберігся. Його кузов, салон і силовий агрегат у непоганому стані. Автомобіль тільки потрібно помити й відчистити.
Незабаром капсулу часу Ford Mustang Shelby GT500 продадуть. За неї планують виручити 175 000 доларів. Настільки висока ціна зумовлена тим, що Shelby GT500 — рідкісна заряджена версія Ford Mustang. Загалом випущено тільки 1537 таких купе.
Гонщик і конструктор Керролл Шелбі виконав тюнінг Ford Mustang. Авто оснастили 7,0-літровим V8, який на папері розвивав 335 к. с., а в реальності — близько 400 к. с. Потужність занизили, щоб здешевити страховку на авто.Важливо
Із 4-ступінчастою автоматичною КПП Shelby GT500 здатний розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути швидкість понад 200 км/год. До того ж доопрацьовано підвіску та гальма авто і встановлено самоблокувальний диференціал.
Shelby GT500 відрізняється від Ford Mustang 1969 року дизайном передньої частини. Саме в цього авто рідкісний зелений колір і біле оздоблення салону.
Також у спорткара практично максимальна комплектація — є кондиціонер, радіо, електросклопідйомники і підсилювач керма.
До речі, у США нещодавно знайшли й більш ранній Shelby GT500 1968 року, який простояв 40 років у гаражі.
Також Фокус розповідав, що Shelby GT500 1967 року повернули у виробництво.