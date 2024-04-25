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Nissan наповнить ринок недорогими електрокарами і гібридами: подробиці, фото та відео

нові ніссан, електромобіль Nissan, кросовер Nissan
Фото: Nissan | Nissan показав чотири майбутні моделі

Nissan випустить гібридні та електричні седани і кросовери. Для автомобілів розробляють систему штучного інтелекту та автопілот.

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Nissan планує активну електрифікацію модельного ряду — до 2027 року дебютують одразу 16 електричних та гібридних моделей. Прототипи чотирьох із них показали на Пекінському автосалоні. Їх подробиці з'явилися на сайті Nissan.

Nissan Epoch, електромобіль Nissan, кросовер Nissan Fullscreen
Nissan Epoch
Фото: Nissan

Nissan привіз у Китай два концептуальних седани і два кросовери. Електромобіль Nissan Epoch — майбутній конкурент Tesla Model 3 зі стрімким дизайном. Мультимедійна система седана доповнена штучним інтелектом. Продажі авто стартують у 2025 році.

Nissan Evo, електромобіль Nissan, кросовер Nissan Fullscreen
Nissan Evo
Фото: Nissan
Nissan Evo, електромобіль Nissan, кросовер Nissan Fullscreen
У салоні Nissan Evo встановлено два дисплеї
Фото: Nissan

Седан Nissan Evo вирізняється агресивнішим дизайном і отримає плагін-гібридну установку. У його салоні встановили два дисплеї. На ринок авто вийде у 2026 році.

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Новий Nissan Epic — електрична альтернатива Qashqai. Компактний міський кросовер вирізняється рубаним дизайном. Він отримав три дисплеї на передній панелі, а також автопілот і функцію двонаправленої зарядки.

Nissan Epic, електромобіль Nissan, кросовер Nissan Fullscreen
Nissan Epic
Фото: Nissan
Nissan Era, електромобіль Nissan, кросовер Nissan Fullscreen
Nissan Era
Фото: Nissan

Кросовер Nissan Era — плагін-гібридна версія Epic із агресивнішим оформленням передньої частини. Автомобіль оснастили пневмопідвіскою. Обидва кросовери вийдуть на ринок у найближчі чотири роки.

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