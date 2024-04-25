Nissan наповнить ринок недорогими електрокарами і гібридами: подробиці, фото та відео
Nissan випустить гібридні та електричні седани і кросовери. Для автомобілів розробляють систему штучного інтелекту та автопілот.
Nissan планує активну електрифікацію модельного ряду — до 2027 року дебютують одразу 16 електричних та гібридних моделей. Прототипи чотирьох із них показали на Пекінському автосалоні. Їх подробиці з'явилися на сайті Nissan.
Nissan привіз у Китай два концептуальних седани і два кросовери. Електромобіль Nissan Epoch — майбутній конкурент Tesla Model 3 зі стрімким дизайном. Мультимедійна система седана доповнена штучним інтелектом. Продажі авто стартують у 2025 році.
Седан Nissan Evo вирізняється агресивнішим дизайном і отримає плагін-гібридну установку. У його салоні встановили два дисплеї. На ринок авто вийде у 2026 році.
Новий Nissan Epic — електрична альтернатива Qashqai. Компактний міський кросовер вирізняється рубаним дизайном. Він отримав три дисплеї на передній панелі, а також автопілот і функцію двонаправленої зарядки.
Кросовер Nissan Era — плагін-гібридна версія Epic із агресивнішим оформленням передньої частини. Автомобіль оснастили пневмопідвіскою. Обидва кросовери вийдуть на ринок у найближчі чотири роки.
Раніше Фокус розповідав про новий Nissan Qashqai 2024 з виразнішим дизайном.
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