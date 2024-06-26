Без вікон, без дверей: найменший електрокар Fiat отримав оригінальну літню версію (фото)

Новий Fiat Topolino Spiaggina не має дверей, а замість даху встановлено натяжний тент. Електрокар оздобили деревом і хромом.

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Лінійку Fiat Topolino 2024 поповнив нестандартний варіант Spiaggina. Мініатюрний електромобіль перетворили на оригінальний пляжний кабріолет. Про це розповідається на Instagram-сторінці міланського кузовного ательє Castagna.

Саме ця компанія виконала незвичний тюнінг Fiat Topolino. Вона спеціалізується на подібних кабріолетах і раніше доопрацювала таким чином Fiat 500.

Електромобіль отримав оригінальний тент у смужку

У Fiat Topolino зрізали дах і зняли двері, а натомість встановили натяжний тент у смужку. Електрокар оздобили деревом і встановили хромовані ручки — тепер він нагадує невеликий катер.

За доплату доступна подовжена на 30 см модифікація. Її перевагою є багажник ззаду.

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Силова установка Fiat Topolino не змінилася. Мініатюрний електромобіль оснащений 8-сильним мотором і батареєю на 5,5 кВт∙год. Він здатний розвинути 45 км/год і проїхати 75 км без підзарядки.

Модель доступна у стандартній та подовженій версіях

Новий Fiat Topolino Spiaggina істотно дорожчий за стандартну модель. Якщо звичайний електрокар коштує 7544 євро, то ціна кабріолета стартує з 25 000 євро, а подовжений варіант обійдеться в 35 000 євро.

До речі, нещодавно поліція заарештувала понад сотню новеньких електромобілів Fiat Topolino через невеликий прапорець.

Також Фокус розповідав про незвичний катер Fiat 500.