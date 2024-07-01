У Європу привезуть потужний китайський електрокар преміумкласу зі швидкою зарядкою (фото)
Новий Skywell Skyhome — великий представницький електромобіль із розкішним салоном. 617-сильний седан стартує до сотні за 3,5 с.
Китайський автовиробник Skywell розширить свою лінійку в Європі новою флагманською моделлю Skyhome. Авто з’явиться у Великій Британії та низці інших країн цього року. Про це повідомляє видання Autocar.
Новий Skywell Skyhome – велика модель представницького класу з обтічним дизайном. У нього піксельні діодні фари, а задні двері відкриваються проти руху. Ззаду встановлено висувний спойлер.
У салоні встановили кермо-штурвал, а на всю передню панель розтягнуто широкий дисплей. Мультимедійна система доповнена штучним інтелектом.
Також для задніх пасажирів доступні планшети і величезний телевізор, який ховається у стелі. До речі, на другому ряду – два окремих крісла.
Китайський електромобіль Skywell Skyhome оснащений повнопривідною 617-сильною установкою з двома моторами. Розгін до сотні займає 3,5 с.
Запас ходу поки не розкрили, проте відомо, що швидка зарядка дозволяє поповнити його на 490 км за 10 хв. Також є двонаправлена зарядка – можна живити електроприлади струмом потужністю до 100 кВт.
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