У Європу привезуть потужний китайський електрокар преміумкласу зі швидкою зарядкою (фото)

Новий Skywell Skyhome — великий представницький електромобіль із розкішним салоном. 617-сильний седан стартує до сотні за 3,5 с.

Related video

Китайський автовиробник Skywell розширить свою лінійку в Європі новою флагманською моделлю Skyhome. Авто з’явиться у Великій Британії та низці інших країн цього року. Про це повідомляє видання Autocar.

Задні двері відкриваються проти руху

Новий Skywell Skyhome – велика модель представницького класу з обтічним дизайном. У нього піксельні діодні фари, а задні двері відкриваються проти руху. Ззаду встановлено висувний спойлер.

У салоні встановили кермо-штурвал, а на всю передню панель розтягнуто широкий дисплей. Мультимедійна система доповнена штучним інтелектом.

Електрокар розганяється до сотні за 3,5 с

Також для задніх пасажирів доступні планшети і величезний телевізор, який ховається у стелі. До речі, на другому ряду – два окремих крісла.

Важливо

На європейський ринок виходить доступніший суперник Tesla із запасом ходу 615 км (фото)

Китайський електромобіль Skywell Skyhome оснащений повнопривідною 617-сильною установкою з двома моторами. Розгін до сотні займає 3,5 с.

На всю ширину передньої панелі розтягнуто дисплей

Запас ходу поки не розкрили, проте відомо, що швидка зарядка дозволяє поповнити його на 490 км за 10 хв. Також є двонаправлена зарядка – можна живити електроприлади струмом потужністю до 100 кВт.

Раніше стало відомо, що у Європу привезуть оригінальні електромобілі Dongfeng.

Також Фокус розповідав, що Zeekr покидає ринки РФ і Білорусі через санкції.