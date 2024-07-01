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У Франції створили оригінальний електричний позашляховик за 10 800 євро (фото, відео)

Kilow La Bagnole, La Bagnole, Kilow La Bagnole 2024, електромобіль La Bagnole
Фото: largus.fr | Kilow La Bagnole — оригінальний електричний багі

Електромобіль La Bagnole — мініатюрний двомісний багі з вантажним відсіком. Базовою версією моделі в низці країн можна керувати з 14 років і без водійського посвідчення.

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Французька компанія Kilow готує до виробництва оригінальний електричний позашляховик La Bagnole. Мініатюрне авто покажуть публіці восени на Парижському автошоу і до кінця року зберуть першу партію із 300 машин вартістю від 10 800 євро. Про це повідомляє сайт L’Argus.

La Bagnole, Kilow La Bagnole 2024, електромобіль La Bagnole Fullscreen
За двері та дах потрібно доплачувати
Фото: largus.fr

Kilow La Bagnole – оригінальний двомісний багі з великими колесами та дизайном передньої частини в стилістиці Jeep. Базова модель не має даху та дверей – за них потрібно доплатити 490 і 1090 євро, відповідно. Ззаду передбачено вантажний відсік.

Kilow La Bagnole, La Bagnole, Kilow La Bagnole 2024, електромобіль La Bagnole Fullscreen
Ззаду є невеликий вантажний відсік
Фото: largus.fr
Важливо
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Салон Kilow La Bagnole – досить простий, там мінімум приладів та перемикачів. Навіть за обігрівач потрібно доплачувати. Серед опцій є позашляхові шини, також можна персоналізувати авто оригінальним забарвленням чи внутрішнім оздобленням.

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Салон La Bagnole — доволі простий
Фото: largus.fr

Електромобіль La Bagnole пропонують у двох варіантах потужності. Базова версія L6e має скромний мотор потужністю 8 к. с. (6 кВт) і розвиває усього 45 км/год. Таким авто у Франції та низці інших країн можна керувати без водійських прав і з 14 років.

La Bagnole L7e за 13 690 євро отримав потужніший мотор на 16 к. с. (11,6 кВт) і може розігнатися до 80 км/год. Для електрокара пропонують батареї на 6 і 12 кВт∙год: запас ходу становить 70 і 135 км, відповідно.

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