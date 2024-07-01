У Франції створили оригінальний електричний позашляховик за 10 800 євро (фото, відео)

Електромобіль La Bagnole — мініатюрний двомісний багі з вантажним відсіком. Базовою версією моделі в низці країн можна керувати з 14 років і без водійського посвідчення.

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Французька компанія Kilow готує до виробництва оригінальний електричний позашляховик La Bagnole. Мініатюрне авто покажуть публіці восени на Парижському автошоу і до кінця року зберуть першу партію із 300 машин вартістю від 10 800 євро. Про це повідомляє сайт L’Argus.

За двері та дах потрібно доплачувати Фото: largus.fr

Kilow La Bagnole – оригінальний двомісний багі з великими колесами та дизайном передньої частини в стилістиці Jeep. Базова модель не має даху та дверей – за них потрібно доплатити 490 і 1090 євро, відповідно. Ззаду передбачено вантажний відсік.

Ззаду є невеликий вантажний відсік Фото: largus.fr

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Салон Kilow La Bagnole – досить простий, там мінімум приладів та перемикачів. Навіть за обігрівач потрібно доплачувати. Серед опцій є позашляхові шини, також можна персоналізувати авто оригінальним забарвленням чи внутрішнім оздобленням.

Салон La Bagnole — доволі простий Фото: largus.fr

Електромобіль La Bagnole пропонують у двох варіантах потужності. Базова версія L6e має скромний мотор потужністю 8 к. с. (6 кВт) і розвиває усього 45 км/год. Таким авто у Франції та низці інших країн можна керувати без водійських прав і з 14 років.

La Bagnole L7e за 13 690 євро отримав потужніший мотор на 16 к. с. (11,6 кВт) і може розігнатися до 80 км/год. Для електрокара пропонують батареї на 6 і 12 кВт∙год: запас ходу становить 70 і 135 км, відповідно.

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