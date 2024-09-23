Іграшковий суперкар Ferrari продають за ціною справжнього Suzuki Swift (фото)

Новий Ferrari 12Cilindri відтворили до найменших деталей у масштабі 1:8. Усього виготовлять лише 398 таких сувенірних копій суперкара.

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Новітній суперкар Ferrari 12Cilindri отримав зменшену копію. Її створили в компанії Amalgam Collection та оцінили у 18 220 доларів – як новий Suzuki Swift. Про модель авто розповіли на сайті виробника.

Вартість моделі становить 18 220 доларів Фото: Amalgam Collection

Копія Ferrari 12Cilindri виготовлена в масштабі 1:8 та сягає 59 см у довжину. На її розробку витратили 3000 годин, а збирання однієї моделі займає 300 годин.

Виготовлять лише 398 таких моделей Фото: Amalgam Collection

Дизайн та інтер’єр Ferrari 12Cilindri відтворили до найменших деталей. Модель суперкара пофарбували у фірмовий червоний колір Ferrari Rosso Corsa, а салон оздоблений синьою шкірою.

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Усього виготовлять лише 398 копій Ferrari 12Cilindri – по 199 купе та кабріолетів. За бажання покупці зможуть персоналізувати свої моделі авто – вибрати особливий колір та внутрішнє оздоблення. У цьому випадку ціна Ferrari зросте до 25 510 доларів.

Салон авто детально відтворено Фото: Amalgam Collection

А от двигун авто роздивитися не можна, адже капот не відкривається. Нагадаємо, що новий Ferrari 12Cilindri оснащений 6,5-літровим 819-сильним V12 і здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

Примітно, що це не найдорожча масштабна модель Amalgam Collection. Вартість деяких мініатюр сягає 28 тис. доларів.

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