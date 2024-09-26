Не завдають клопоту: британці визначили найнадійніші автомобілі сучасності (фото)

У рамках дослідження надійності авто експерти проаналізували кількість несправностей машин різних марок. Результати виявилися доволі несподіваними.

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У Великій Британії опублікували традиційний щорічний рейтинг якості автомобілів. Його сформувало видання WhatCar на основі даних про несправності різних моделей машин.

Дослідження охопило 199 моделей 31 бренду: проїх несправності розповіли майже 30 000 власників. Основним критерієм для рейтингу став процент машин тієї чи іншої марки без поломок. Експерти обрали 10 брендів, які випускають найнадійніші авто, а також визначили кращі їх моделі.

10 місце. Hyundai – рейтинг 93,5%

Hyundai Kona Hybrid Фото: Hyundai

У нових Hyundai фіксувалися переважно незначні несправності. 82% ремонтів виконали по гарантії, решта власників зазвичай платили менш, ніж $270.

Найнадійніші моделі:

Hyundai Kona Hybrid 2017-2023 рр.;

Hyundai Santa Fe 2018-2024 рр.;

Hyundai Ioniq 2017-2022 рр.

9 місце. Renault – рейтинг 93,6%

Renault Captur Фото: Renault

Поломки виявили в 19% Renault, причому 98% випадків були гарантійними. Зазвичай ремонт займав до семи днів.

Найнадійніші моделі:

Renault Captur з 2019 р.;

Renault Kadjar 2015-2022 рр.

8 місце. BMW – рейтинг 94%

BMW 1 Series Фото: BMW

17% BMW мали проблеми, причому частіше за все турбувала електроніка. У 77% випадків ремонт був гарантійним, а дві третини авто перебували на СТО менш, ніж тиждень.

Найнадійніші моделі:

BMW 1 Series 2019-2023 рр.;

BMW 3/4 Series з 2018 р.;

BMW 5 Series 2017-2023 рр.

7 місце. Citroen – рейтинг 94,1%

Citroen C4 Фото: Stellantis

Надійність Citroen різко покращилася останнім часом. Поломки виявили в 16% авто і 83% випадків були гарантійними, проте 48% машин ремонтували понад тиждень.

Найнадійніші моделі:

Citroen C4 з 2020 р.;

Citroen C5 Aircross з 2017 р.

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6 місце. Dacia – рейтинг 96%

Dacia Duster Фото: Dacia

Dacia також суттєво покращила свої позиції. У 95% випадків ремонт був гарантійним і переважно нескладним – майже половину машин полагодили за день.

Найнадійніші моделі:

Dacia Duster 2017-2023 рр.;

Dacia Sandero з 2020 р.

5 місце. Toyota – рейтинг 96,1%

Toyota Aygo X Фото: Toyota

Toyota традиційно чимало уваги приділяє надійності. Нова Toyota Aygo X взагалі виявилася безпроблемною – не виявили жодного авто з несправностями.

Найнадійніші моделі:

Toyota Aygo X з 2022 р.;

Toyota RAV4 з 2018 р.;

Toyota Yaris з 2022 р.

4 місце. Honda – рейтинг 96,6%

Honda Civic Фото: Honda

Несправності виявили в 15% Honda, причому 85% з них були гарантійними. 58% машин мали нескладні поломки і їх відремонтували за день.

Найнадійніші моделі:

Honda Civic з 2022 р.;

Honda Jazz Hybrid з 2020 р.

3 місце. Suzuki – рейтинг 97,7%

Suzuki Vitara Фото: Suzuki

Проблеми зафіксували в 8% Suzuki, причому в 75% випадків ремонт був гарантійним. Половину авто полагодили менш, ніж за тиждень. Також відзначається дешевизна обслуговування Suzuki: середній чек складає менш, ніж $270.

Найнадійніші моделі:

Suzuki Vitara з 2015 р.;

Suzuki Swift 2017-2024 рр.

2 місце. Lexus – рейтинг 97,9%

Lexus NX Фото: Lexus

Як і Toyota, Lexus вирізняються надійністю. У кросоверів Lexus NX першого покоління не зафіксували жодної поломки, а в інших моделей виявляють переважно незначні несправності.

Найнадійніші моделі:

Lexus NX 2014-2021 рр.;

Lexus ES з 2018 р.;

Lexus RX 2016-2022 рр.

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1 місце. Mini – рейтинг 98,3%

Mini Countryman Фото: MINI

Бренд Mini несподівано піднявся на перше місце, адже всі його моделі надійні. 70% ремонтів були гарантійними, а 85% — нескладними.

Найнадійніші моделі:

Mini Countryman 2016-2022 рр.;

Mini Convertible 2015-2024 рр.;

Mini Electric 2020-2024 рр.

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