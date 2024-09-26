Не завдають клопоту: британці визначили найнадійніші автомобілі сучасності (фото)
У рамках дослідження надійності авто експерти проаналізували кількість несправностей машин різних марок. Результати виявилися доволі несподіваними.
У Великій Британії опублікували традиційний щорічний рейтинг якості автомобілів. Його сформувало видання WhatCar на основі даних про несправності різних моделей машин.
Дослідження охопило 199 моделей 31 бренду: проїх несправності розповіли майже 30 000 власників. Основним критерієм для рейтингу став процент машин тієї чи іншої марки без поломок. Експерти обрали 10 брендів, які випускають найнадійніші авто, а також визначили кращі їх моделі.
10 місце. Hyundai – рейтинг 93,5%
У нових Hyundai фіксувалися переважно незначні несправності. 82% ремонтів виконали по гарантії, решта власників зазвичай платили менш, ніж $270.
Найнадійніші моделі:
- Hyundai Kona Hybrid 2017-2023 рр.;
- Hyundai Santa Fe 2018-2024 рр.;
- Hyundai Ioniq 2017-2022 рр.
9 місце. Renault – рейтинг 93,6%
Поломки виявили в 19% Renault, причому 98% випадків були гарантійними. Зазвичай ремонт займав до семи днів.
Найнадійніші моделі:
- Renault Captur з 2019 р.;
- Renault Kadjar 2015-2022 рр.
8 місце. BMW – рейтинг 94%
17% BMW мали проблеми, причому частіше за все турбувала електроніка. У 77% випадків ремонт був гарантійним, а дві третини авто перебували на СТО менш, ніж тиждень.
Найнадійніші моделі:
- BMW 1 Series 2019-2023 рр.;
- BMW 3/4 Series з 2018 р.;
- BMW 5 Series 2017-2023 рр.
7 місце. Citroen – рейтинг 94,1%
Надійність Citroen різко покращилася останнім часом. Поломки виявили в 16% авто і 83% випадків були гарантійними, проте 48% машин ремонтували понад тиждень.
Найнадійніші моделі:
- Citroen C4 з 2020 р.;
- Citroen C5 Aircross з 2017 р.
6 місце. Dacia – рейтинг 96%
Dacia також суттєво покращила свої позиції. У 95% випадків ремонт був гарантійним і переважно нескладним – майже половину машин полагодили за день.
Найнадійніші моделі:
- Dacia Duster 2017-2023 рр.;
- Dacia Sandero з 2020 р.
5 місце. Toyota – рейтинг 96,1%
Toyota традиційно чимало уваги приділяє надійності. Нова Toyota Aygo X взагалі виявилася безпроблемною – не виявили жодного авто з несправностями.
Найнадійніші моделі:
- Toyota Aygo X з 2022 р.;
- Toyota RAV4 з 2018 р.;
- Toyota Yaris з 2022 р.
4 місце. Honda – рейтинг 96,6%
Несправності виявили в 15% Honda, причому 85% з них були гарантійними. 58% машин мали нескладні поломки і їх відремонтували за день.
Найнадійніші моделі:
- Honda Civic з 2022 р.;
- Honda Jazz Hybrid з 2020 р.
3 місце. Suzuki – рейтинг 97,7%
Проблеми зафіксували в 8% Suzuki, причому в 75% випадків ремонт був гарантійним. Половину авто полагодили менш, ніж за тиждень. Також відзначається дешевизна обслуговування Suzuki: середній чек складає менш, ніж $270.
Найнадійніші моделі:
- Suzuki Vitara з 2015 р.;
- Suzuki Swift 2017-2024 рр.
2 місце. Lexus – рейтинг 97,9%
Як і Toyota, Lexus вирізняються надійністю. У кросоверів Lexus NX першого покоління не зафіксували жодної поломки, а в інших моделей виявляють переважно незначні несправності.
Найнадійніші моделі:
- Lexus NX 2014-2021 рр.;
- Lexus ES з 2018 р.;
- Lexus RX 2016-2022 рр.
1 місце. Mini – рейтинг 98,3%
Бренд Mini несподівано піднявся на перше місце, адже всі його моделі надійні. 70% ремонтів були гарантійними, а 85% — нескладними.
Найнадійніші моделі:
- Mini Countryman 2016-2022 рр.;
- Mini Convertible 2015-2024 рр.;
- Mini Electric 2020-2024 рр.
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