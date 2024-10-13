Український всюдихід допомагає ліквідовувати наслідки урагану "Мілтон" у США (відео)

Всюдихід Sherp не боїться стихії, адже здатен пересуватися по воді та долати метрові перешкоди. Його колеса низького тиску оснащені функцією підкачки.

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Український всюдихід Sherp задіяли для ліквідації наслідків урагану "Мілтон" у США. Транспортний засіб зняли у Флориді, а його відео опублікували на сторінці Prestige Imports в Instagram.

На відео всюдихід Sherp пересувається затопленою вулицею в Маямі. Його використали, щоб витягнути автомобілі, які застрягли через повінь.

Повідомляється, що власником Sherp є американський автодилер Бретт Девід. Щойно почався ураган, він почав допомагати жителям Маямі.

Бретт Девід придбав Sherp у подовженій версії N1200, яка розрахована на водія і 8 пасажирів. Український всюдихід оснащений 1,8-літровим турбодизелем на 55 к. с. і 190 Нм. Він здатний розвивати 40 км/год суходолом і 6 км/год — водою.

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Великі колеса низького тиску мають функцію підкачки, а кліренс Sherp N1200 становить 600 мм. Всюдихід здатний долати 35-градусні підйоми та метрові перешкоди.

Варто зазначити, що всюдиходи сімейства Sherp вже використовуються не тільки ДСНС України, а й рятувальними службами за кордоном — зокрема, в Польщі. Також виробництво однієї з версій моделі налагодили в Туреччині.

Також Фокус розповідав, що в ЗСУ з'являться нові всюдиходи-амфібії українського виробництва.