Живучий "потопельник": постраждалий від повені електрокар Rivian завівся і поїхав (відео)

Електромобіль Rivian R1T підхопило потоком води і протягнуло на 100 метрів. Пікап повністю затопило, проте його силова установка не вийшла з ладу.

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Електричний пікап Rivian R1T продемонстрував завидну живучість під час повені. Авто було повністю затоплене, проте не вийшло із ладу і здатне їздити. Про це розповідає сайт InsideEVs.

Цей електромобіль Rivian R1T постраждав від урагану "Хелен" у штаті Північна Кароліна. Власник пікапа розповів, що припаркував його на березі річки, яка вийшла з берегів.

Річка вийшла із берегів і потік води підхопив Rivian R1T та протягнув його на відстань приблизно 100 метрів. Електрокар був майже повністю затоплений, а на його кузові залишився товстий шар бруду та мулу.

Попри це пікап Rivian R1T не вийшов із ладу. Він заводиться, їздить і навіть без проблем заряджається на потужних станціях постійного струму. Авто-потопельник потребує мийки, хімчистки та обслуговування, але загалом пережило повінь.

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Представники Rivian повідомили журналістам InsideEVs, що електропікап добре захищений від вологи. Його врятувало те, що батарея герметична, а всі дроти мають якісну ізоляцію.

До речі, нещодавно в Україну привезли електричний позашляховик Rivian із запасом ходу 640 км.

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