Живучий "утопленник": пострадавший от наводнения электрокар Rivian завелся и поехал (видео)

Электромобиль Rivian R1T подхватило потоком воды и протянуло на 100 метров. Пикап полностью затопило, однако его силовая установка не вышла из строя.

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Электрический пикап Rivian R1T продемонстрировал завидную живучесть во время наводнения. Авто было полностью затоплено, однако не вышло из строя и способно ездить. Об этом рассказывает сайт InsideEVs.

Этот электромобиль Rivian R1T пострадал от урагана "Хелен" в штате Северная Каролина. Владелец пикапа рассказал, что припарковал его на берегу реки, которая вышла из берегов.

Река вышла из берегов и поток воды подхватил Rivian R1T и протянул его на расстояние примерно 100 метров. Электрокар был почти полностью затоплен, а на его кузове остался толстый слой грязи и ила.

Несмотря на это пикап Rivian R1T не вышел из строя. Он заводится, ездит и даже без проблем заряжается на мощных станциях постоянного тока. Авто-утопленник нуждается в мойке, химчистке и обслуживании, но в целом пережил наводнение.

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Представители Rivian сообщили журналистам InsideEVs, что электропикап хорошо защищен от влаги. Его спасло то, что батарея герметична, а все провода имеют качественную изоляцию.

Кстати, недавно в Украину привезли электрический внедорожник Rivian с запасом хода 640 км.

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