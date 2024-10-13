Украинский вездеход помогает ликвидировать последствия урагана "Милтон" в США (видео)

Вездеход Sherp не боится стихии, ведь способен передвигаться по воде и преодолевать метровые препятствия. Его колеса низкого давления оснащены функцией подкачки.

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Украинский вездеход Sherp задействовали для ликвидации последствий урагана "Милтон" в США. Транспортное средство сняли во Флориде, а его видео опубликовали на странице Prestige Imports в Instagram.

На видео вездеход Sherp передвигается по затопленной улице в Майами. Его использовали, чтобы вытащить автомобили, которые застряли из-за наводнения.

Сообщается, что владельцем Sherp является американский автодилер Бретт Дэвид. Как только начался ураган, он начал помогать жителям Майами.

Бретт Дэвид приобрел Sherp в удлиненной версии N1200, которая рассчитана на водителя и 8 пассажиров. Украинский вездеход оснащен 1,8-литровым турбодизелем на 55 л. с. и 190 Нм. Он способен развивать 40 км/ч по суше и 6 км/ч — по воде.

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Большие колеса низкого давления имеют функцию подкачки, а клиренс Sherp N1200 составляет 600 мм. Вездеход способен преодолевать 35-градусные подъемы и метровые препятствия.

Стоит отметить, что вездеходы семейства Sherp уже используются не только ГСЧС Украины, но и спасательными службами за рубежом — в частности, в Польше. Также производство одной из версий модели наладили в Турции.

Также Фокус рассказывал, что в ВСУ появятся новые вездеходы-амфибии украинского производства.