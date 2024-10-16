Ford презентував яскравий рамний позашляховик у ретростилі (фото, відео)
Ford Bronco Stroppe Special Edition вирізняється особливим забарвленням, сталевими бамперами та позашляховими шинами. Його оснастили 335-сильним V6 твін-турбо та посиленою підвіскою.
Лінійку Ford Bronco 2025 поповнила версія Stroppe Special Edition. Рамний позашляховик надійде в продаж із січня 2025 року. Про нього розповіли на офіційному сайті Ford.
Позашляховик присвятили відомому американському гонщику Біллу Стропу, який в 60-х роках виступав у ралі на Ford Bronco. Спеціальна версія замінить Ford Bronco Wildtrack.
Новий Ford Bronco Stroppe Special Edition доступний виключно в короткому тридверному виконанні. Позашляховик пофарбували в кольори гоночного авто Біла Стропа. Червоні та білі вставки з’явилися і в салоні Ford Bronco.
Крім того, встановлені сталеві бампери, знімні підніжки та великі 35-дюймові шини Goodyear Territory RT на сталевих дисках (для них знадобилися розширювачі арок).
Позашляховик Ford Bronco Stroppe Special Edition пропонують лише з 2,7-літровим V6 твін-турбо на 335 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП.
Звісно ж, повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Крім того, новий Ford Bronco отримав посилені амортизатори та функцію відмикання переднього стабілізатора.
Між іншим, нещодавно презентували новий варіант Ford Bronco в стилістиці 70-х років.
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