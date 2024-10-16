Ford презентовал яркий рамный внедорожник в ретро-стиле (фото, видео)

Ford Bronco Stroppe Special Edition отличается особой окраской, стальными бамперами и внедорожными шинами. Его оснастили 335-сильным V6 твин-турбо и усиленной подвеской.

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Линейку Ford Bronco 2025 пополнила версия Stroppe Special Edition. Рамный внедорожник поступит в продажу с января 2025 года. О нем рассказали на официальном сайте Ford.

Внедорожник посвятили известному американскому гонщику Биллу Стропу, который в 60-х годах выступал в ралли на Ford Bronco. Специальная версия заменит Ford Bronco Wildtrack.

Внедорожник получил большие 35-дюймовые шины Фото: Ford

Новый Ford Bronco Stroppe Special Edition доступен исключительно в коротком трехдверном исполнении. Внедорожник окрасили в цвета гоночного авто Била Стропа. Красные и белые вставки появились и в салоне Ford Bronco.

В салоне появились красные и белые вставки Фото: Ford

Кроме того, установлены стальные бамперы, съемные подножки и большие 35-дюймовые шины Goodyear Territory RT на стальных дисках (для них понадобились расширители арок).

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Внедорожник Ford Bronco Stroppe Special Edition предлагают только с 2,7-литровым V6 твин-турбо на 335 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП.

Авто оснащено 335-сильным V6 твин-турбо Фото: Ford

Конечно же, полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Кроме того, новый Ford Bronco получил усиленные амортизаторы и функцию отключения переднего стабилизатора.

Между прочим, недавно презентовали новый вариант Ford Bronco в стилистике 70-х годов.

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