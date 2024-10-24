На аукціон виставили культовий 19-річний спорткар Ford майже без пробігу (фото)
Усього виготовили лише 4038 купе Ford GT в ретростилі. Суперкар оснащений 550-сильним компресорним V8 і здатен розвинути 330 км/год.
У США на аукціон Bring a Trailer виставили купе Ford GT 2005 року. Знаменитий суперкар є капсулою часу, адже фактично взагалі не експлуатувався. Про нього розповіли на сайті аукціону.
На одометрі Ford GT висвічується пробіг усього 178 миль (286 км). Увесь цей час в автомобіля був один-єдиний власник, який придбав суперкар у штаті Огайо, а потім перевіз його до Каліфорнії.Важливо
Суперкар Ford GT чудово зберігся. Його кузов, шкіряний салон та силовий агрегат – як нові. Автомобіль отримав опційні акустику McIntosh та колісні диски BBS.
Як відомо, Ford GT є наступником знаменитої моделі GT40, яка в 60-х роках чотири рази вигравала 24-годинні перегони в Ле-Мані (саме цим подіям присвячено фільм "Аутсайдери"). Усього виготовили 4038 таких авто.
Купе Ford GT оснащене 5,4-літровим компресорним V8 потужністю 550 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.
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