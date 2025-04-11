Українці стали купувати значно менше авто з Китаю: найпопулярніші моделі (фото)
В Україні обвалився попит на авто з Китаю. За перший квартал 2025 року реєстрацію пройшли лише 2641 авто.
Статистику продажів опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно з першим кварталом 2024 року продажі електромобілів в Україні знизилися на 36%. Попит на нові авто з Китаю впав на 30% (до 2077 проданих автомобілів), а на вживані – одразу на 52% (до 564 од.).
Примітно, що переважна більшість (83%) зареєстрованих у 2025 році авто з Китаю в Україні – електрокари. Як у новому, так і у вживаному сегменті переважають електричні моделі місцевого виробництва, причому китайські марки BYD та Zeekr поступово витісняють на українському ринку міжнародні бренди на кшталт Tesla, Volkswagen чи Audi.
Топ 5 найпопулярніших нових автомобілів з Китаю в Україні у 2025 році:
- BYD Song Plus – 371 продане авто.
- Zeekr 001 – 174 од.
- Zeekr 7X – 165 од.
- Volkswagen ID Unyx – 156 од.
- Audi Q4 e-tron – 126 од.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю за 2025 рік:
- Zeekr 001 – 81 зареєстроване авто.
- Zeekr 7X – 48 од.
- Polestar 2 – 32 од.
- Tesla Model 3 – 32 од.
- Volkswagen ID.4 – 30 од.
Між іншим, у 2025 році в Україні різко впав і попит на авто зі США.
Також Фокус писав про новий флагманський кросовер Zeekr.