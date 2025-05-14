Преміум по-французьки: дебютував новий суперник BMW 1 Series і Mercedes A-Class (фото)

DS 4 пройшов ґрунтовну модернізацію та змінив назву. У лінійці вперше з’явилася електрична версія.

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Про новий DS №4 розповіли на сайті концерну Stellantis.

DS №4 отримав електричну версію Фото: Stellantis

Преміальний крос-фастбек не лише перейменували в дусі нового флагмана DS №8, він тепер став схожим на старшого брата в анфас. У нього схожа решітка радіатора із діодним підсвічуванням, нові матричні фари та змінені "ікла" ходових вогнів. Крім того, замінили капот і бампери, запропонували нові колісні диски діаметром 19 або 20 дюймів.

Головна новинка в салоні DS №4 – сучасна 10,25-дюймова цифрова панель приладів. Крім того, пропонують нові варіанти оздоблення (тканиною, алькантарою або шкірою) і персоналізації авто. Серед опцій з’явилася потужніша акустика Focal на 690 Вт.

У салоні встановили новий цифровий щиток приладів Фото: Stellantis

Новий DS №4 дебютував у трьох електрифікованих варіантах. Базовий крос-фастбек отримав 1,2-літровий турбомотор з "м’якою" гібридною установкою загальною потужністю 145 к. с.

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Вище в ієрархії – 225-сильний плагін-гібрид із 1,6-літровою турбочетвіркою, електромотором та збільшеною батареєю на 14,6 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,1 с і проїхати 81 км без підзарядки.

Фото: Stellantis

Електромобіль DS №4 E-Tense отримав силову установку від Peugeot e-408 на 213 к. с. і 343 Н∙м. Із батареєю ємністю 58,3 кВт∙год запас ходу становить 450 км. Примітно, що інші преміальні моделі С-класу на кшталт Audi A3, BMW 1 Series та Mercedes A-Class електричних версій наразі не мають.

До речі, електричний варіант вперше отримав і новий Jeep Compass третього покоління.

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