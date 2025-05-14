Найдешевший Land Rover повернеться на ринок у 2026 році: перші подробиці (фото)

Land Rover розробляє нове покоління недорогого кросовера Freelander. Відроджену модель запропонують в потужних електрифікованих версіях.

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Інформація про новий Land Rover Freelander з’явилася у британського видання Autocar.

Відроджений кросовер Land Rover Freelander дебютує в кінці 2026 року. Примітно, що Freelander стане окремим брендом Jaguar Land Rover – так само, як раніше це зробили з Range Rover, Defender та Discovery.

Новий Freelander буде схожим на попередника Фото: Land Rover

Вироблятимуть нову модель у Китаї на спільному підприємстві з Chery, де вже збирають для місцевого ринку Land Rover Discovery Sport та Range Rover Evoque.

Новий Land Rover Freelander буде доступнішим за ці моделі. Для зниження собівартості його розробляють спільно з Chery. В основі авто лежатиме платформа T1X, яку використовують Chery Tiggo 9, Jaecoo 7, Omoda 5 та 7.

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Новий Freelander створюють під керівництвом дизайнера Джері Макговерна, який розробив зовнішність перших двох поколінь моделі. Кросовер вирізнятиметься від інших моделей Land Rover брутальнішим кутастим дизайном у дусі попередників.

Усі версії Freelander 2026 будуть електрифікованими. Очікується, що спочатку кросовер отримає 443-сильну плагін-гібридну установку від Chery Tiggo 9 з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і парою електромоторів. Він зможе проїхати приблизно 150 км на електротязі. Пізніше з’являться електричні модифікації.

Між іншим, нещодавно повернули у виробництво класичний Range Rover 80-х.

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