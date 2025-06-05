Ціна $14 000 і запас ходу 2100 км: Geely показала електрифікований сімейний седан (фото)

Опубліковано офіційні фото Geely Galaxy A7. Електрифікований седан Е-класу стане одним із найбільш «дальнобійних» авто на ринку.

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Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий Geely Galaxy A7 EM-i (така повна назва моделі) — сімейний седан, який надійде в продаж до кінця року. Його ціна складе орієнтовно від 100 000 до 130 000 юанів ($14 000 – 18 200). Як і всі моделі з лінійки Galaxy, седан планують експортувати.

Запас ходу авто сягне 2100 км Фото: Geely

Седан Geely Galaxy A7 EM-i вирізняється обтічним дизайном із витягнутим силуетом та плавними формами кузова. Діодні фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. За розмірами авто займає нішу між доступним Geely Galaxy L6 та флагманським Starshine 8.

Габарити Geely Galaxy A7 EM-i:

довжина – 4918 мм;

ширина – 1905 мм;

висота – 1495 мм;

колісна база – 2845 мм.

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У салоні Geely Galaxy A7 EM-i встановили невеликий цифровий щиток приладів та крупний сенсорний дисплей. Передні сидіння розділені високою дворівневою консоллю.

Передні сидіння розділені високою консоллю Фото: Geely

Седан Geely Galaxy A7 EM-i отримає електрифіковану установку із 1,5-літровим бензиновим двигуном на 111 к. с. та електромотором, потужність якого поки не розкривають.

Зате зазначається, що витрата пального в комбінованому режимі – 2 л на 100 км. На вибір запропонують батареї на 8,5 та 19 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі складе 55 і 120 км, відповідно. Загалом на бензині та електротязі седан зможе проїхати до 2100 км.

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