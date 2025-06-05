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Цена $14 000 и запас хода 2100 км: Geely показала электрифицированный семейный седан (фото)

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Фото: Geely | Geely Galaxy A7 — электрифицированный семейный седан

Опубликованы официальные фото Geely Galaxy A7. Электрифицированный седан Е-класса станет одним из самых "дальнобойных" авто на рынке.

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Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый Geely Galaxy A7 EM-i (таково полное название модели) — семейный седан, который поступит в продажу до конца года. Его цена составит ориентировочно от 100 000 до 130 000 юаней ($14 000 — 18 200). Как и все модели из линейки Galaxy, седан планируют экспортировать.

Geely Galaxy A7, Geely Galaxy A7 EM-i, Geely Galaxy, новый Geely Galaxy, седан Geely Galaxy, седан Geely Galaxy Fullscreen
Запас хода авто достигнет 2100 км
Фото: Geely

Седан Geely Galaxy A7 EM-i отличается обтекаемым дизайном с вытянутым силуэтом и плавными формами кузова. Диодные фары и фонари соединены диодными полосами. По размерам авто занимает нишу между доступным Geely Galaxy L6 и флагманским Starshine 8.

Габариты Geely Galaxy A7 EM-i:

  • длина — 4918 мм;
  • ширина — 1905 мм;
  • высота — 1495 мм;
  • колесная база — 2845 мм.
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В салоне Geely Galaxy A7 EM-i установили небольшой цифровой щиток приборов и крупный сенсорный дисплей. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью.

Салон Geely Galaxy A7, Geely Galaxy A7, Geely Galaxy, новый Geely Galaxy, седан Geely Galaxy, седан Geely Galaxy Fullscreen
Передние сиденья разделены высокой консолью
Фото: Geely

Седан Geely Galaxy A7 EM-i получит электрифицированную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 111 л. с. и электромотором, мощность которого пока не раскрывают.

Зато отмечается, что расход топлива в комбинированном режиме — 2 л на 100 км. На выбор предложат батареи на 8,5 и 19 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составит 55 и 120 км, соответственно. Всего на бензине и электротяге седан сможет проехать до 2100 км.

Ранее Фокус рассказывал о доступном семейном кроссовере Geely для Европы, который стартует до 100 км/ч за 4,5 с.

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