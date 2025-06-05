Цена $14 000 и запас хода 2100 км: Geely показала электрифицированный семейный седан (фото)

Опубликованы официальные фото Geely Galaxy A7. Электрифицированный седан Е-класса станет одним из самых "дальнобойных" авто на рынке.

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Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый Geely Galaxy A7 EM-i (таково полное название модели) — семейный седан, который поступит в продажу до конца года. Его цена составит ориентировочно от 100 000 до 130 000 юаней ($14 000 — 18 200). Как и все модели из линейки Galaxy, седан планируют экспортировать.

Запас хода авто достигнет 2100 км Фото: Geely

Седан Geely Galaxy A7 EM-i отличается обтекаемым дизайном с вытянутым силуэтом и плавными формами кузова. Диодные фары и фонари соединены диодными полосами. По размерам авто занимает нишу между доступным Geely Galaxy L6 и флагманским Starshine 8.

Габариты Geely Galaxy A7 EM-i:

длина — 4918 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2845 мм.

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В салоне Geely Galaxy A7 EM-i установили небольшой цифровой щиток приборов и крупный сенсорный дисплей. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью.

Передние сиденья разделены высокой консолью Фото: Geely

Седан Geely Galaxy A7 EM-i получит электрифицированную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 111 л. с. и электромотором, мощность которого пока не раскрывают.

Зато отмечается, что расход топлива в комбинированном режиме — 2 л на 100 км. На выбор предложат батареи на 8,5 и 19 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составит 55 и 120 км, соответственно. Всего на бензине и электротяге седан сможет проехать до 2100 км.

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