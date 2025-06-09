Виявлено культовий американський спорткар 90-х без пробігу і в заводському пакуванні (фото)

У США виявили Ford Mustang 1993 року в ідеальному стані. Спортивне авто взагалі не експлуатувалося.

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Про капсулу часу розповіли на сайті Bring a Trailer.

Спорткар отримав обвіс та антикрило Фото: Bring a Trailer

На одометрі цього Ford Mustang SVT Cobra висвічується "калібрувальний" пробіг у 19 км. Одразу після покупки перший власник поставив авто в гараж на зберігання і воно простояло там до недавнього часу.

Ford Mustang SVT Cobra має вигляд щойно купленого авто. У нього рідні шини і навіть спортивні сидіння в салоні залишилися в заводських целофанових чохлах.

У салоні сидіння досі запаковані в целофанові чохли Фото: Bring a Trailer

Авто не експлуатували, адже це колекційна модель. 1993-й став останнім роком для Ford Mustang третього покоління, а його заряджений варіант SVT Cobra є доволі рідкісним.

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Купе Ford Mustang SVT Cobra оснащене 5,0-літровим 235-сильним V8 та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 225 км/год.

Під капотом встановлено 5,0-літровий V8 Фото: Bring a Trailer

Від стандартного Ford Mustang варіант SVT Cobra відрізняється обвісом, антикрилом та 17-дюймовими дисками. Комплектація включає люк, кондиціонер та CD-плеєр. Зараз капсула часу продається на аукціоні й за неї планують отримати понад 100 000 доларів.

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