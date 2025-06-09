Обнаружен культовый американский спорткар 90-х без пробега и в заводской упаковке (фото)

В США обнаружили Ford Mustang 1993 года в идеальном состоянии. Спортивное авто вообще не эксплуатировалось.

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Спорткар получил обвес и антикрыло Фото: Bring a Trailer

На одометре этого Ford Mustang SVT Cobra высвечивается "калибровочный" пробег в 19 км. Сразу после покупки первый владелец поставил авто в гараж на хранение и оно простояло там до недавнего времени.

Ford Mustang SVT Cobra выглядит как только что купленное авто. У него родные шины и даже спортивные сиденья в салоне остались в заводских целлофановых чехлах.

В салоне сиденья до сих пор упакованы в целлофановые чехлы Фото: Bring a Trailer

Авто не эксплуатировали, ведь это коллекционная модель. 1993-й стал последним годом для Ford Mustang третьего поколения, а его заряженный вариант SVT Cobra является довольно редким.

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Купе Ford Mustang SVT Cobra оснащено 5,0-литровым 235-сильным V8 и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 225 км/ч.

Под капотом установлен 5,0-литровый V8 Фото: Bring a Trailer

От стандартного Ford Mustang вариант SVT Cobra отличается обвесом, антикрылом и 17-дюймовыми дисками. Комплектация включает люк, кондиционер и CD-плеер. Сейчас капсула времени продается на аукционе и за нее планируют получить более 100 000 долларов.

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