Електромобіль Zeekr отримав ідеальну версію для українських умов (фото)
Zeekr 001 отримав броньовану модифікацію. Водій та пасажири електрокара захищені від куль та осколків.
Броньований електромобіль Zeekr 001 з’явився в Бразилії. Скоріше за все, її виробництвом займається одне з місцевих ательє. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Броньовані авто популярні в Бразилії через високий рівень злочинності. Низка місцевих компаній створює захищені версії найрізноманітніших моделей, а, приміром, Toyota виробляє спеціально для місцевого ринку броньовані Corolla і Hilux.
Електромобіль Zeekr 001 отримав броню у дверях, а також куленепробивні скло та панорамний дах. Додатковий захист з’явився і у днищі авто, адже там встановлено батарею електрокара.Важливо
Авто захищене від куль та осколків. Примітно, що броньований електрокар Zeekr 001 не зразу можна розпізнати, адже зовні він мало чим відрізняється від стандартної версії моделі.
Бронювати можуть будь який електромобіль Zeekr 001. Як відомо, наразі модель випускають у задньопривідній 422-сильній та повнопривідній 790-сильній версії, а також у зарядженому варіанті FR на 1265 сил. Його комплектують батареями на 95 і 100 кВт∙год.
Нагадаємо, що електромобілі Zeekr нещодавно почали офіційно продавати в Україні.
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