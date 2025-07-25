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Авто

Электромобиль Zeekr получил идеальную версию для украинских условий (фото)

Электромобиль Zeekr 001 электромобиль Zeekr 001
Zeekr 001 бронировали

Zeekr 001 получил бронированную модификацию. Водитель и пассажиры электрокара защищены от пуль и осколков.

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Бронированный электромобиль Zeekr 001 появился в Бразилии. Скорее всего, ее производством занимается одно из местных ателье. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Zeekr 001
Zeekr 001 бронировали в Бразилии

Бронированные авто популярны в Бразилии из-за высокого уровня преступности. Ряд местных компаний создает защищенные версии самых разных моделей, а, к примеру, Toyota производит специально для местного рынка бронированные Corolla и Hilux.

Электромобиль Zeekr 001 получил броню в дверях, а также пуленепробиваемые стекла и панорамную крышу. Дополнительная защита появилась и в днище авто, ведь там установлена батарея электрокара.

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Авто защищено от пуль и осколков. Примечательно, что бронированный электрокар Zeekr 001 не сразу можно распознать, ведь внешне он мало чем отличается от стандартной версии модели.

Бронированный электромобиль Zeekr 001
Авто защитили от пуль и осколков

Бронировать могут любой электромобиль Zeekr 001. Как известно, сейчас модель выпускают в заднеприводной 422-сильной и полноприводной 790-сильной версии, а также в заряженном варианте FR на 1265 сил. Его комплектуют батареями на 95 и 100 кВт∙ч.

Напомним, что электромобили Zeekr недавно начали официально продавать в Украине.

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