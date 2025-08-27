Прослужать щонайменше 15 років: п'ять позашляховиків, які краще купити у 2025 році

Інвестиція у позашляховик може бути вигідною, якщо обрати модель, яка служитиме десятиліттями. Автомобільні експерти назвали п’ять варіантів, що поєднують надійність із мінімальними витратами на обслуговування.

Related video

Як повідомляє GOBankingRates, після опитування профільних спеціалістів саме ці п’ять SUV найчастіше називали серед тих, що здатні прослужити власникам понад 15 років.

Honda CR-V

Початкова ціна: $31 495 (1 млн 294 тис. грн) — дані Kelley Blue Book.

Honda CR-V Фото: Скриншот

Ця модель давно зарекомендувала себе як зручний та економний сімейний автомобіль. Honda CR-V пропонує просторий салон, гібридні комплектації та низькі витрати на техобслуговування.

"Honda CR-V є бестселером вже понад два десятиліття завдяки своїй надійності, гнучкому інтер'єру та низьким витратам на експлуатацію. Це один із найбезпечніших варіантів для покупців, які хочуть компактний позашляховик, що не витрачатиме багато часу на ремонт", – пояснив Зак Шефска, генеральний директор CarEdge.

За даними Kelley Blue Book, CR-V очолив рейтинг компактних SUV у 2025 році.

Toyota RAV4 Hybrid

Початкова ціна: $30 645 (1 млн 261 тис. грн).

Toyota RAV4 Hybrid Фото: Getty Images

Цей кросовер давно змагається з CR-V за популярність і має стійку репутацію серед власників. RAV4 Hybrid відзначається високим рівнем безпеки та довговічністю.

Карл Родрігес, засновник NX Auto Transport, наголосив: "RAV4 Hybrid статистично є найнадійнішим позашляховиком 2025 року. Рівень страхових випадків у нього становив лише 9,68%, що справді вражає".

JD Power також назвала RAV4 найнадійнішим компактним SUV у цьогорічному рейтингу.

Toyota 4Runner

Початкова ціна: $41 650 (1 млн 713 тис. грн).

Toyota 4Runner Фото: Getty Images

Ця модель поєднує риси пікапа та класичного позашляховика, пропонуючи підвищену міцність та витривалість.

"Хоча вони побудовані як вантажівки, вони здатні проїжджати понад 300 000 миль за умови регулярного технічного обслуговування. Ми щодня бачимо, як 4Runner приїжджають із двигунами та трансмісіями, що досі працюють надійно з початку 2000-х", – зазначив Марк Скірвін, засновник Cash Auto Salvage.

Honda Pilot

Початкова ціна: $41 650 (1 млн 713 тис. грн).

Honda Pilot Фото: Скриншот

Тим, кому потрібен трирядний SUV, варто звернути увагу саме на Honda Pilot. Цей автомобіль поєднує простір, безпеку та надійність.

"Цей двигун V6 неймовірно надійний, і репутація Honda щодо надійності — це не маркетинговий хід. На наше звалище потрапляє багато розбитих Chevy Traverse та Ford Explorer, а не Pilots", – підкреслив Скірвін.

Lexus GX 550

Початкова ціна: $65 585 (2 млн 696 тис. грн).

Lexus GX 550 Фото: Getty Images

У сегменті преміальних авто Lexus GX 550 вважається одним із найміцніших варіантів. Бренд забезпечує високу якість складання та ресурсність вузлів, характерну для Toyota.

"Перероблений Lexus GX поєднує розкіш із серйозними позашляховими можливостями. Він також набагато надійніший за конкурентів. Згідно з даними CarEdge, власники можуть розраховувати витратити близько $2 700 (111 тис. грн) на технічне обслуговування протягом перших п’яти років володіння", – зазначила Шефска.

Consumer Reports поставив Lexus на друге місце у своєму списку надійності серед усіх брендів 2025 року, випередивши навіть Toyota.

Водночас варто зазначити, що це огляд європейського ринку, тому під час купівлі в Україні слід враховувати реалії розмитнення, податків та додаткових витрат.

Нагадаємо, напередодні Фокус писав про добірку доступних за ціною позашляховиків, які фахівці рекомендують придбати у 2025 році.

Як повідомляв Фокус, нещодавно презентовано новий Jeep Cherokee 2026.

Фокус також писав, що новий Toyota Prado отримав ідеальну версію для українських доріг.