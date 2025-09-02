Понад 800 сил і 3 с до сотні: представлено перший малайзійський суперкар (фото)

Малайзійська компанія Bufori презентувала суперкар CS8. Купе в ретростилі пропонують у версіях потужністю до 810 сил.

Переший малайзійський суперкар вже доступний для замовлення за ціною від $520 000. Подробиці авто розкрили на сайті Autoevolution.

Новий Bufori CS8 – купе класичного задньопривідного компонування із дизайном у стилі 60-х років. У нього довгий капот, вигнута лінія даху та загострена задня частина. Кузов виготовлено з карбону та кевлару.

Авто вирізняється елегантним дизайном

Габарити Bufori CS8:

довжина – 4568 мм;

ширина – 2030 мм;

висота – 1292 мм;

колісна база – 2609 мм;

об’єм багажника – 252 л;

маса – 1550 кг.

Салон Bufori CS8 не показали, проте відомо, що чотиримісне авто отримає класичні циферблати приладів та 13,6-дюймовий портретний тачскрін. Також встановлять спортивні крісла Recaro та кермо від Dodge.

Топова версія оснащена 810-сильним V8 Hemi

Dodge стане і донором двигунів. Спочатку на ринок виводять топовий варіант із 6,4-літровим компресорним V8 Hemi на 810 к. с. та 973 Нм. Із 8-ступінчастим автоматом розгін до сотні займає 3 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год. Сповільнюють суперкар гальма Brembo.

Пізніше з’явиться атмосферний варіант на 475 к. с., який стартує до 100 км/год за 4,1 с і розвиває 280 км/год. Також очікуються шестициліндрові двигуни об’ємом 3,6 л (320 та 450 к. с.) та 3,0 л турбо (550 к. с.).

