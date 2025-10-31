Citroen показала електрокар для Геловіну за $10 000: керувати ним можна без прав (фото)

Недорогий електромобіль Citroen Ami отримав особливу версію Dark Side. Керувати цим авто дозволяється з 16 років та без водійського посвідчення.

Мініатюрний електрокар презентували акурат на Геловін. Ціна Citroen Ami Dark Side становить 8890 євро або $10 300, повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

На даху встановили антикрило Фото: Stellantis

Новий Citroen Ami Dark Side ("Темна сторона") має більш моторошний вигляд, аніж стандартна модель. Його пофарбували в чорний матовий колір Black Night ("Чорна ніч"), з яким контрастують оригінальні 14-дюймові колісні диски з піксельним візерунком. Дизайн передньої частини нагадує посмішку. На даху встановили антикрило.

Важливо

Салон Citroen Ami витриманий у темних тонах у більшості версій. Усередині з’явилися додаткові відсіки для дрібних речей, а також гачки та сітки для фіксації багажу.

У салоні зявилися додаткові відсіки для дрібних речей Фото: Stellantis

Із технічної точки зору електромобіль Citroen Ami Dark Side не відрізняється від стандартної моделі. 2,4-метрове авто вагою всього 485 кг оснащене 8-сильним електромотором та батареєю ємністю 5,5 кВтгод. Максимальна швидкість становить 45 км/год, а запас ходу – 75 км. У низці країн ЄС керувати таким авто можна з 16 років і без водійських прав.

