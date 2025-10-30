Stellantis випустив недорогий лімітований електрокросовер на 600 сил (фото)

Електромобіль Leapmotor C10 отримав потужну заряджену модифікацію. 598-сильний кросовер стартує до сотні за 4 с.

Новий Leapmotor i C10 (так назвали нову модель) випустять лімітованою партією з 250 авто вартістю 49 900 євро. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Електромобілі Leapmotor з’явилися в Європі завдяки концерну Stellantis, який став співвласником бренду. До речі, деякі моделі марки повинні з’явитися і на українському ринку — про такі плани заявили в представництві Stellantis.

Електрокросовер оснащений 20-дюймовими дисками і вигнутим спойлером Фото: Stellantis

"Заводський" тюнінг Leapmotor C10 виконало німецьке ательє Irmscher, яке спеціалізується на доопрацюванні моделей іншої марки Stellantis – Opel.

Новий Leapmotor i C10 оснащений повнопривідною двомоторною установкою на 598 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 4 с. Із батареєю ємністю 81,9 кВт∙год запас ходу становить 437 км. Підвіску доопрацювали задля покращення керованості авто.

Відрізнити електромобіль Leapmotor i C10 можна за 20-дюймовими дисками Irmscher та вигнутим заднім спойлером. Крім того, авто вирізняється матовим чорним забарвленням з контрастними червоними вставками.

