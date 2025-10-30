Stellantis выпустил недорогой лимитированный электрокроссовер на 600 сил (фото)

Электромобиль Leapmotor C10 получил мощную заряженную модификацию. 598-сильный кроссовер стартует до сотни за 4 с.

Новый Leapmotor i C10 (так назвали новую модель) выпустят лимитированной партией из 250 авто стоимостью 49 900 евро. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Электромобили Leapmotor появились в Европе благодаря концерну Stellantis, который стал совладельцем бренда. Кстати, некоторые модели марки должны появиться и на украинском рынке — о таких планах заявили в представительстве Stellantis.

Электрокроссовер оснащен 20-дюймовыми дисками и изогнутым спойлером Фото: Stellantis

"Заводской" тюнинг Leapmotor C10 выполнило немецкое ателье Irmscher, которое специализируется на доработке моделей другой марки Stellantis — Opel.

Новый Leapmotor i C10 оснащен полноприводной двухмоторной установкой на 598 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с. С батареей емкостью 81,9 кВт∙ч запас хода составляет 437 км. Подвеску доработали для улучшения управляемости авто.

Відео дня

Важно

Премиальный французский электромобиль продемонстрировал запас хода 750 км в реальных условиях

Отличить электромобиль Leapmotor i C10 можно по 20-дюймовым дискам Irmscher и изогнутому заднему спойлеру. Кроме того, авто отличается матовой черной окраской с контрастными красными вставками.

Кстати, недавно дебютировал большой семейный электрокроссовер Leapmotor с запасом хода 720 км.

Также Фокус рассказывал о новом Jeep Grand Cherokee 2026 года.