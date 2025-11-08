У Китаї показали електрифікований преміальний кросовер із душем у багажнику (фото)

Лінійку китайського бренду IM поповнила флагманська модель LS9. Великий кросовер багато оснащений та отримав потужну електрифіковану установку, а його запас ходу перевищує 1500 км.

Новий IM LS9 надходить у продаж на батьківщині з 12 листопада за ціною від 336 900 до 366 900 юанів ($46 800 – 51 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

IM LS9 є найдорожчою моделлю в лінійці преміального бренду концерну SAIC. Не виключено, що її почнуть експортувати під маркою MG, як інші моделі IM.

IM LS9 оснастили 530-сильною електрифікованою установкою Фото: CarNewsChina

Сімейний кросовер IM LS9 вирізняється стриманим дизайном із високим капотом і вигнутою віконною лінією. Фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

Розміри IM LS9 2026:

довжина – 5279 мм;

ширина – 2000 мм;

висота – 1806 мм;

колісна база – 3160 мм.

Запас ходу становить 1508 км Фото: CarNewsChina

У салоні IM LS9 встановили великий 27,1-дюймовий дисплей для водія та менший 15,6-дюймовий екран для пасажира. Крім того, є телевізор у стелі для задніх рядів.

Відео дня

Китайський кросовер IM LS9 пропонують у шестимісному виконанні, причому крісла першого і другого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Також комплектація включає холодильник, потужну акустику Bang&Olufsen та систему напівавтономного руху.

У салоні встановили окремі екрани для водія та пасажира Фото: CarNewsChina

Особливої згадки заслуговує портативний душ, встановлений у багажнику для поїздок на природу. Він доповнений 10-літровим баком для води та бойлером потужністю 1,2 кВт, який здатен за 10 хвилин підігріти воду до температури 45 градусів. До того ж, сидіння можна розкласти та утворити в салоні спальні місця.

Важливо

Потужний флагманський кросовер BYD виходить на світовий ринок: запас ходу — 1000 км (фото)

Новий IM LS9 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та парою електромоторів, які сумарно видають 530 к. с. та 670 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а комбінована витрата пального – 2,8 л на 100 км.

Для задніх пасажирів розкладається монітор Фото: SAIC

Велика батарея ємністю 66 кВт∙год дозволяє подолати 402 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1508 км.

Між іншим, нещодавно Skoda презентувала преміальний сімейний кросовер.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився потужний спорткар MG із дверима як в Lamborghini.