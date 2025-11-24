Changan презентував доступний електрокросовер за $11 000 із запасом ходу 500 км (фото)
На автосалоні в Гуанчжоу представили новий Changan Nevo Q05. Недорогий електричний кросовер має запас ходу 500 км.
Електромобіль Changan Nevo Q05 невдовзі надійде в продаж у Китаї за ціною від 79 900 до 109 900 юанів ($11 250 – 15 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Changan Nevo Q05 – компактний електрокросовер С-класу з обтічним дизайном. У нього плавні обводи кузова, виражений "ніс" і дворівнева оптика, а на даху встановили чималий вигнутий спойлер.
Розміри Changan Nevo Q05:
- довжина – 4435 мм;
- ширина – 1855 мм;
- висота – 1600 мм;
- колісна база – 2735 мм.
У салоні Changan Nevo Q05 встановили вузький цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий центральний тачскрін. Передні сидіння бюджетного авто оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем, а розділяє їх висока консоль.
Електрокросовер Changan Nevo Q05 оснащений 163-сильним мотором на передній вісі, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год. На вибір запропонують версії із запасом ходу 405 і 506 км, а швидка зарядка дозволяє додати 120 км за 15 хвилин.
До речі, на автосалоні в Гуанчжоу дебютували недорогі електромобілі Audi із запасом ходу понад 700 км.
Також Фокус розповідав, що на автосалоні Toyota показала недорогого конкурента Tesla Model S.