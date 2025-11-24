Підтримайте нас RU
Changan презентував доступний електрокросовер за $11 000 із запасом ходу 500 км (фото)

Changan Nevo Q05
Changan Nevo Q05 — недорогий компактний електрокросовер | Фото: CarNewsChina

На автосалоні в Гуанчжоу представили новий Changan Nevo Q05. Недорогий електричний кросовер має запас ходу 500 км.

Електромобіль Changan Nevo Q05 невдовзі надійде в продаж у Китаї за ціною від 79 900 до 109 900 юанів ($11 250 – 15 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Changan Nevo Q05
Запас ходу Changan Nevo Q05 сягає 506 км
Фото: CarNewsChina

Новий Changan Nevo Q05 – компактний електрокросовер С-класу з обтічним дизайном. У нього плавні обводи кузова, виражений "ніс" і дворівнева оптика, а на даху встановили чималий вигнутий спойлер.

Салон Changan Nevo
На центральній панелі встановили 15,6-дюймовий тачскрін
Фото: Changan

Розміри Changan Nevo Q05:

  • довжина – 4435 мм;
  • ширина – 1855 мм;
  • висота – 1600 мм;
  • колісна база – 2735 мм.
У салоні Changan Nevo Q05 встановили вузький цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий центральний тачскрін. Передні сидіння бюджетного авто оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем, а розділяє їх висока консоль.

Салон Changan Nevo Q05
Передні крісла отримали електропривід, вентиляцію і масаж
Фото: Changan

Електрокросовер Changan Nevo Q05 оснащений 163-сильним мотором на передній вісі, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год. На вибір запропонують версії із запасом ходу 405 і 506 км, а швидка зарядка дозволяє додати 120 км за 15 хвилин.

До речі, на автосалоні в Гуанчжоу дебютували недорогі електромобілі Audi із запасом ходу понад 700 км.

Також Фокус розповідав, що на автосалоні Toyota показала недорогого конкурента Tesla Model S.