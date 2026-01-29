Покупці Chevrolet Corvette зможуть взяти участь у виробництві свого авто

Майбутні власники Chevrolet Corvette зможуть долучитися до виготовлення свого автомобіля.

Нестандартну опцію концерн General Motors запропонує своїм клієнтам уже цьогоріч. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Послуга Build Your Own Engine ("Збудуй свій власний мотор") стане доступною для покупців топових Chevrolet Corvette. Вони зможуть відвідати завод у містечку Боулінг-Грін (штат Кентуккі) з екскурсією, а також взяти участь у збиранні двигуна свого майбутнього авто.

Замовників запросять на завод, де збирають Corvette Фото: General Motors

Звісно, усі роботи відбуватимуться під наглядом фахівців-мотористів. Після збирання двигун відправлять на випробувальний стенд для перевірки, а потім встановлять на Chevrolet Corvette.

Спочатку нова послуга буде доступна замовникам флагманського 1250-сильного Chevrolet Corvette ZR1X, а пізніше її планують поширити й на інші заряджені версії моделі — ZR1 та Z06.

Вартість послуги Build Your Own Engine становить 5000 доларів. За ще $1495 передачу авто власнику можуть організувати в музеї Chevrolet Corvette, розташованому поруч із заводом.

Покупці збиратимуть двигун Chevrolet Corvette Фото: Chevrolet

Слід відзначити, що в General Motors уже не вперше пропонують опцію Build Your Own Engine. Раніше майбутні власники Chevrolet Corvette мали змогу зібрати двигун авто в 2011 та 2015 роках.

