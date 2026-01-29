Покупатели Chevrolet Corvette смогут принять участие в производстве своего авто

Будущие владельцы Chevrolet Corvette смогут приобщиться к изготовлению своего автомобиля.

Нестандартную опцию концерн General Motors предложит своим клиентам уже в этом году. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Услуга Build Your Own Engine ("Построй свой собственный мотор") станет доступной для покупателей топовых Chevrolet Corvette. Они смогут посетить завод в городке Боулинг-Грин (штат Кентукки) с экскурсией, а также принять участие в сборке двигателя своего будущего авто.

Заказчиков пригласят на завод, где собирают Corvette Фото: General Motors

Естественно, все работы будут проходить под наблюдением специалистов-мотористов. После сборки двигатель отправят на испытательный стенд для проверки, а затем установят на Chevrolet Corvette.

Сначала новая услуга будет доступна заказчикам флагманского 1250-сильного Chevrolet Corvette ZR1X, а позже ее планируют распространить и на другие заряженные версии модели — ZR1 и Z06.

Стоимость услуги Build Your Own Engine составляет 5000 долларов. За еще $1495 передачу авто владельцу могут организовать в музее Chevrolet Corvette, расположенном рядом с заводом.

Покупатели будут собирать двигатель Chevrolet Corvette Фото: Chevrolet

Следует отметить, что в General Motors уже не впервые предлагают опцию Build Your Own Engine. Ранее будущие владельцы Chevrolet Corvette имели возможность собрать двигатель авто в 2011 и 2015 годах.

