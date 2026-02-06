Незвична дитяча вантажівка пішла з молотка за ціною вживаної Toyota (фото)

У США на аукціоні продали оригінальну дитячу вантажівку Ford. За неї віддали 9134 долари.

Висока ціна Ford на рівні вживаної Toyota Camry обумовлена тим, що це унікальне дитяче авто, створене в єдиному екземплярі компанією F.W. Leisure Industries із Арізони. Про нього розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Автопоїзд виготовили зі склопластику Фото: Bring a Trailer

Вантажівка відтворює знаменитий сідельний тягач Ford LTL 9000 1985 року. Його кабіну детально відтворили зі склопластику. Є і хромована решітка радіатора, й імітація бензобаків. До того ж, авто отримало місткий двовісний напівпричіп, у якому можна перевозити вантажі.

Копія Ford LTL 9000 створена на базі легкого навчального карта, що одразу видно в кабіні, адже залишили його кермо, педалі та сидіння. Також привертають до себе увагу маленькі 6-дюймові колеса карта.

В основі вантажівки лежить карт Фото: Bring a Trailer

Маленька дитяча машинка оснащена одноциліндровим бензиновим двигуном Briggs & Stratton потужністю 5 к. с., тому легко пересувається самотужки. На задніх колесах Ford LTL 9000 є барабанні гальма.

