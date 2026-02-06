Необычный детский грузовик ушел с молотка по цене подержанной Toyota (фото)

В США на аукционе продали оригинальный детский грузовик Ford. За него отдали 9134 доллара.

Высокая цена Ford на уровне подержанной Toyota Camry обусловлена тем, что это уникальное детское авто, созданное в единственном экземпляре компанией F.W. Leisure Industries из Аризоны. О нем рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Автопоезд изготовили из стеклопластика Фото: Bring a Trailer

Грузовик воссоздает знаменитый седельный тягач Ford LTL 9000 1985 года. Его кабину детально воссоздали из стеклопластика. Есть и хромированная решетка радиатора, и имитация бензобаков. К тому же, авто получило вместительный двухосный полуприцеп, в котором можно перевозить грузы.

Копия Ford LTL 9000 создана на базе легкого учебного карта, что сразу видно в кабине, ведь оставили его руль, педали и сиденья. Также привлекают к себе внимание маленькие 6-дюймовые колеса карта.

В основе грузовика лежит карт Фото: Bring a Trailer

Маленькая детская машинка оснащена одноцилиндровым бензиновым двигателем Briggs & Stratton мощностью 5 л. с., поэтому легко передвигается самостоятельно. На задних колесах Ford LTL 9000 есть барабанные тормоза.

Между прочим, недавно редкая детская машинка Ferrari ушла с молотка по цене более 200 000 евро.

Также Фокус рассказывал о ценном сувенирном грузовике Loius Vuitton стоимостью 650 000 евро.