Компанія, яка анонсувала "ракетний автомобіль", згорнула амбітний проєкт (відео)

Китайська компанія Dreame Technology, відома тим, що виробляє пилососи та роботи-пилососи, вирішила закрити проєкт Starry Sky.

Лише рік тому компанія Dreame гучно оголосила про вихід на китайський автомобільний ринок і навіть представила макет свого дебютного суперкара на виставці CES у січні, а також продемонструвала Nebula Next 01 Jet Edition" (відомий як "ракетний автомобіль") у Сан-Франциско 27 квітня, повідомляє Car News China.

На піку свого розвитку автомобільний підрозділ налічував майже 1000 співробітників, але після кількох місяців постійних скорочень, що розпочалися у травні, чисельність персоналу зменшилася до кількох десятків осіб.

Співробітники, які залишилися, переважно з фінансового, юридичного та кадрового відділів, займаються згортанням операцій, врегулюванням заборгованостей перед постачальниками та оформленням юридичного скасування пов’язаних компаній.

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"Ракетний автомобіль": що про нього відомо

Rocket Car позиціонувався як прорив у галузі цивільного транспорту аерокосмічного класу.

Він розганявся від 0 до 100 км/год усього за 0,9 секунди, був оснащений твердотільним акумулятором на основі сульфіду з енергетичною щільністю понад 450 Вт·год/кг і запасом ходу за системою CLTC понад 550 км, а його силова установка могла похвалитися максимальною тягою в 100 кН.

Водночас джерела всередині компанії повідомляли журналістам, що це був скоріше маркетинговий проект, ніж реальні плани. За словами колишніх співробітників, модель "суперкара", представлена на CES, не мала шасі та керувалася дистанційно.

Вони додали, що модель "Ракетного автомобіля" нібито була придбана у шанхайської компанії, що виробляє моделі, за кілька мільйонів юанів і модифікована шляхом встановлення шасі та двигунів для створення візуального ефекту для камер.

Після закриття Starry Sky компанія Dreame зосередиться виключно на чотирьох основних напрямках бізнесу: пилососи, роботизовані газонокосарки, двоколісні електромобілі та роботи "Чарівний атом".

Не "ракетою" єдиною

У вересні минулого року компанія Dreame також представила електричний кросовер Starry Automotive. При детальному розгляді виявилося, що це клон Rolls-Royce Cullinan. У тому ж місяці стало відомо про плани китайського виробника пилососів випускати електричний седан-купе. У представленій версії безпомилково вгадувалася майже повна копія суперкара Bugatti Chiron.

Обидва автомобілі планували виробляти на підприємстві в передмісті Берліна.

Нагадаємо, що в Іспанії створили футуристичний електробайк із запасом ходу 225 км.

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