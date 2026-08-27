Компания, анонсировавшая "ракетный автомобиль", свернула амбициозный проект (видео)

Китайская компания Dreame Technology, известная тем, что производит пылесосы и роботы-пылесосы, решила закрыть проект Starry Sky.

Всего год назад Dreame громко заявила о выходе на китайский автомобильный рынок и даже представила макет своего дебютного суперкара на выставке CES в январе, а также показала Nebula Next 01 Jet Edition" (известный как "ракетный автомобиль") в Сан-Франциско 27 апреля, сообщает Car News China.

На пике своего развития автомобильное подразделение насчитывало почти 1000 сотрудников, но после нескольких месяцев постоянных сокращений, начавшихся в мае, численность персонала сократилась до нескольких десятков человек.

Оставшиеся сотрудники, в основном из финансового, юридического и кадрового отделов, занимаются свертыванием операций, урегулированием задолженностей перед поставщиками и оформлением юридического аннулирования связанных компаний.

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"Ракетный автомобиль": что о нем известно

Rocket Car позиционировался как прорыв в области гражданского транспорта аэрокосмического класса.

Он разгонялся от 0 до 100 км/ч всего за 0,9 секунды, был оснащен твердотельной батареей на основе сульфида с плотностью энергии более 450 Вт·ч/кг и запасом хода по системе CLTC более 550 км, а его силовая установка могла похвастаться максимальной тягой в 100 кН.

Вместе с тем источники внутри компании говорили журналистам, что это был скорее маркетинговый проект, чем реальные планы. По словам бывших сотрудников, модель "суперкара", показанная на CES, не имела шасси и управлялась дистанционно.

Они добавили, что модель "Ракетного автомобиля" якобы была приобретена у шанхайской компании по производству моделей за несколько миллионов юаней и модифицирована путем установки шасси и двигателей для создания визуального эффекта для камер.

После закрытия Starry Sky компания Dreame сосредоточится исключительно на четырех основных направлениях бизнеса: пылесосы, роботизированные газонокосилки, двухколесные электромобили и роботы "Волшебный атом".

Не "ракетой" единой

В сентябре прошлого года Dreame также представила электрический кроссовер Starry Automotive. При ближайшем рассмотрении он оказался клоном Rolls-Royce Cullinan. В том же месяце стало известно о планах китайского производителя пылесосов выпускать электрический седан-купе. В представленной версии безошибочно угадывалась почти полная копия суперкара Bugatti Chiron.

Оба авто планировали производить на предприятии в пригороде Берлина.

Напомним, в Испании создали футуристический электробайк с запасом хода 225 км.

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