Трек alyona alyona взяв Netflix. Яка ще українська музика потрапила у світове кіно та чому

Українська музика все частіше потраплятиме у світове кіно, бо через війну багато наших зірок живуть у Європі.

Через війну багато наших зірок живуть за кордоном: Потап і Настя, Monatik, Jerry Heil та alyona alyona, Dorofeeva, гурт "Казка". Тож у Європі українську музику почали чути все частіше. А через пильну цікавість у світі до нашої країни — цю музику починають помічати світові монстри індустрії розваг. Спільний трек alyona alyona та французького ді-джея Vladimir Cauchemar під назвою Dancer з'явиться у французькій мелодрамі про школярів "Небезпечні зв'язки" виробництва Netflix. І раніше українська музика входила до саундтреків для світових фільмів, але не часто. Щоразу на те була своя, особлива причина.

Дуетний трек alyona alyona та Vladimir Cauchemar Dancer звучить англійською та українською. Записаний був рік тому, але тільки зараз стало відомо, що він потрапив у фільм "Небезпечні зв'язки" — про тугий клубок різних романтичних любовей серед старшокласників. Під запальний трек Dancer там танцює молодь на дискотеці.

"Цей невеликий фрагмент — велика честь для мене. Зараз особливо важливо просувати українську музику у світі, етніку країни, наш культурний код. І тому український трек і ще й українська мова на такій платформі, як Netflix — це вже перемога. Сьогодні ми звучимо у фрагменті, завтра писатимемо головні саундтреки в топове кіно", — прокоментувала у своєму блозі новина alyona alyona.

[ + – ] Кліп alyona alyona і Vladimir Cauchemar на трек Dancer

І треба сказати, співачка має для цього підстави. Колись солістка The Hardkiss Юлія Саніна на запитання, чому вони не розвивають кар'єру в Європі, адже більшість їхніх композицій англомовні відповіла, що західні продюсери згодні вкладати в українських музикантів кошти лише в тому випадку, якщо ті переїдуть до Європи.

"Музиканти мають бути в кроковій доступності. Припустимо, продюсери домовилися про інтерв'ю на ТБ й артисти мають на нього приїхати", — пояснила Юлія Саніна.

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Тепер через війну багато наших зірок і перебувають у "кроковій доступності" в Європі, тому все частіше трапляється співпраця міжнародного рівня.

Нагадаємо, в липні цього року alyona alyona у колаборації з німецькою співачкою Ela та нашою Jerry Heil ("Охрана_отмєна") випустили спільний трек #KUPALA: українською та німецькою, що швидко набрав на "ютубі" 3,5 млн переглядів.

Фокус прогнозує, що прикладів такої співпраці, зокрема й із західними кінокомпаніями, буде дедалі більше.

Щодо минулого, то можна навести буквально кілька прикладів такої взаємодії.

Перший — хіт Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки потрапив у голлівудську комедію "Шпигун" (2015): якраз під час виступу нашої зірки повз неї проходить Джейсон Стейтем власною персоною.

Зрозуміло, ця історія — шлейф того, що Вєрка Сердючка посіла друге місце з цією піснею на "Євробаченні-2007" й образ зірки-провідниці набув міжнародної популярності.

[ + – ] Фрагмент із фільму "Шпигун", де звучить хіт Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки

У третьому сезоні легендарного американського кримінального серіалу "Фарго" (2017) з Юеном Мак-Грегором ("Зоряні війни") звучить трек "Шо з-під дуба" українського етно-хаос гурту "Даха Браха" — в епізоді, коли герой британського актора Девіда Тьюліса іронічно розмовляє з "нетямущим" паркувальником. Для сцени була потрібна "українська" нота.

[ + – ] Уривок із серіалу "Фарго", де чути трек "Шо з-під дуба" гурту "Даха Браха"

Чому взяли "Даха Браху"? Ця етно-хаус-група часто гастролювала в Європі та була учасником багатьох етно-фестивалів по всьому світу, тому має міжнародну популярність.

Тепер, через війну, у багатьох українських артистів є та сама "крокова" доступність, про яку говорила Юлія Саніна. І ми припускаємо, що процес поширення української музики у світі лише наростатиме. Наша музика завжди була сильною (якщо порівнювати її з іншими видами мистецтв в Україні), їй потрібно було лише дати правильну "упаковку" та промоутувати її.

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