Топфільми березня. Новий "Конг" і "Мисливці на привидів", байопік про Кузьму та комедія з Вітовською

На екрани України вийде довгоочікуваний байопік про Кузьму Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" і парочка високобюджетних блокбастерів.

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У березні відбудеться чимало національних прем'єр — накопичилося. Одна воєнна драма знята вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так само заплановано вихід блокбастерів відомих франшиз — про битву Конга та Годзілли, а також про нові пригоди мисливців на привидів. І там, і там у назві обігрується слово "імперія", та ще й, за останніми даними, обидва фільми виходять в один день, тож ми станемо свідками битви Конга і Ко з мисливцями за привидами. Головне, щоб глядач опинився у виграші: вибір невеликий, але є.

"Смак свободи"

Україна, 2023, комедія, сімейний, фентезі

Прем'єра: 7 березня

У ролях: Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Дмитро Суржиков, Павло Лі

Іскриста історія сучасної української Попелюшки про те, як домогтися своєї мети, попри те, що в тебе ніхто не вірить. Але зате — є талант. У цьому випадку — кулінарний.

Мила дівчина-кухар Варя втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна в придорожньому кафе: далекобійникам складно пояснити, що таке "пашот".

Енергійна панянка тікає з дому в місто — у пошуках реалізації. В орендованій квартирі вона знаходить книгу напівзабутої легенди української кухні Ольги Франко. І ця знахідка для неї стає доленосною.

У популярної української актриси Ірми Вітовської — прем'єра за прем'єрою. Тут вона в ролі феї-наставниці Ольги Франко, яка магічно допомагає майбутньому шеф-кухарю.

Найближчим часом вийде рецензія Фокусу на першу українську історію успіху.

Трейлер фільму "Смак свободи"

"Я, "Побєда" і Берлін"

Україна, 2024, комедія, пригоди, роуд-муві

Прем'єра: 14 березня

У ролях: Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева

В Україні вперше зняли повнометражний фільм про рок-зірку, яка пішла, — про загиблого 2015 року в автокатастрофі Кузьму Скрябіна (Андрія Кузьменка), лідера гурту "Скрябін". У картині "Я, "Побєда" і Берлін" прозвучить 12 пісень гурту "Скрябін" у виконанні провідних артистів України: Дмитра Монатіка, гурту "Без обмежень", Аліни Паш, гурту "Антитіла".

Стрічку знято за іронічною однойменною повістю Кузьми Скрябіна 2006 року, яка стала бестселером: її кілька разів перевидавали. Її головний герой — сам 23-річний Кузьма.

За сюжетом на дворі — шалені 90-ті. За три дні до запланованого концерту рок-музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти стару радянську машину на іномарку. Хлопці везуть ще кілька манекенів.

Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям із гурту — встигнути на виступ. Однак усе піде не за планом: хлопці нарвуться навіть на тортури та погрози.

Грає рок-зірку івано-франківський актор Іван Бліндар ("Коли падають дерева", "Шлях мерця"). А улюблену дівчину Кузьми Барбару на екрані втілила акторка та співачка Марія Стопник ("Серафима").

Трейлер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

"Ґодзілла та Конг: Нова імперія" / Godzilla x Kong: The New Empire

США, 2024, фантастика, екшн

Прем'єра: 28 березня

У ролях: Ребекка Голл, Ден Стівенс, Браян Тайрі Генрі, Кейлі Готтл

Як ми пам'ятаємо, касовий успіх "Годзілли проти Конга" під час пандемії COVID-19 урятував світовий кінематограф. Тож, звісно, продюсери не дадуть заіржавіти цій франшизі.

Однак, судячи з трейлеру, креатив пішов у цьому випадку в бік збільшення кількості монстрів. Ми всі тут на планеті Земля жили й не знали, що, виявляється, десь у її надрах мешкає чимала кількість величезних мавп і динозаврів.

У нашого Конга, чи то пак, який за людство, з'явиться якийсь мавпячий суперник — таких самих габаритів. Ну, і свіжа Ґодзілла, що дихає, як водиться, радіацією.

Чи перейде вся ця кількість нових монстрів у якість у прем'єрному кіноатракціоні, екран покаже.

Трейлер фільму "Годзілла і Конг: Нова Імперія"

"Мисливці на привидів: Крижана імперія" / Ghostbusters: Frozen Empire

США, 2024, фантастика, пригоди, комедія

Прем'єра: 28 березня

У ролях: Керрі Кун, Пол Радд, Маккенна Грейс, Білл Мюррей

Продовження фантастичних пригод зі всесвіту "Мисливців на привидів". Попередні "Мисливці на привидів: Спадкоємці" (2021) напрочуд виявилися вдалими: при бюджеті в $75 млн стрічка зібрала $204 млн.

За сюжетом сім'я Спенглерів повертається туди, звідки все почалося, — до культової пожежної частини Нью-Йорка, щоб об'єднатися з оригінальними мисливцями на привидів. Вони прагнуть повернути всіх примарних гостей назад, у паралельний всесвіт. Але один стародавній артефакт звільняє надзло, пов'язане з холодом. Нові та старі мисливці на привидів повинні об'єднати зусилля, щоб захистити свій дім і врятувати світ від другого Льодовикового періоду.

Трейлер зроблено на рівні: ефектно літні пляжі перетворюються на снігову пустелю, з якої стирчать кристали льоду.

Борці з привидами намагаються розтопити це неподобство. Відрадно бачити і 73-річного Білла Мюррея, який бере участь у цій благородній справі з повернення тепла.

Трейлер фільму "Мисливці на привидів: Крижана імперія"

"Залишайся онлайн"

Україна, 2024, драма, військовий трилер

Прем'єра: 28 березня

У ролях: Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Олександр Ярема, Олеся Жураківська, Катерина Кістень

"Залишайся онлайн" — один із перших українських фільмів у жанрі скринлайф про повномасштабну війну з РФ (були тільки в цьому жанрі стрічки на тему пандемії ковіду).

Час дії — початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Головній героїні Катi дістається волонтерський ноутбук: компанія віддала свої робочі ноутбуки на благодійність. Користувався раніше ним якийсь Андрій Фесенко.

Раптом Каті на ноут зателефонував хлопчик, якого звати Сава. Він загубився під час евакуації з Бучі та шукає свого батька — Андрія. Катя намагається через соціальні мережі знайти тата дитини. Процес пошуків намагаються зірвати російські окупанти.

Цікаво, що у фільмі в ролі персонажів виступають не тільки окупанти, а й мати одного з них. Її зіграла відома українська акторка Катерина Кістень ("Родственнички"). Свою роль вона виконала в режимі онлайн у Швеції, куди переїхала після ракетних обстрілів української столиці.