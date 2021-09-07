Прислуга для астронавтів і будівельники баз на Місяці: топ-7 найкращих космічних роботів (відео)

Просунуті роботи вже активно досліджують Марс і Місяць, а скоро відправляться підкорювати супутники Сатурна і навіть допомагатимуть астронавтам на борту МКС. Фокус розповість про те, що ж ще вміють робити боти.

Перевага машин перед людьми полягає в тому, що вони можуть працювати в дуже небезпечних умовах, таких як відкритий космос, поверхня Місяця і Марса. Про те, як саме діють боти і якими навичками їх наділили інженери, ми розповімо нижче.

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Робот-павук LEMUR 3

Абревіатура розшифровується як "Екскурсійні механічні робочі роботи на кінцівках" (The Limbed Excursion Mechanical Utility Robots). Американські вчені у співпраці з NASA розробили вже третє покоління цих машин і створили прототип, здатний залізати на скелі, стрімчаки й інші важкодоступні місця — такі навички знадобляться для вивчення Марса або інших космічних тіл.

У "лемура" є чотири кінцівки, що рухаються в семи напрямках. На кожній із них розміщено по 16 "пальців" із окремими приводами, з яких випирають тисячі гострих гачків. Вони дозволяють пристрою надійно чіплятися за найменші виїмки в каменях і підніматися нагору по прямовисних скелях.

Апарат також оснащений сімома наборами стереокамер для спостереження і системою LiDAR (Light Detection and Ranging), відповідальну за складання тривимірної карти місцевості й орієнтації в просторі, вказуючи боту на нерівності поверхонь. Крім того, інфрачервоний спектрометр і рентгенівський флуоресцентний прилад, що перебувають на борту, фіксують сліди органіки. Під час випробувань у міжгірській западині, іменованій Долиною смерті (США), у 2019 році "лемуру" вдалося зробити відкриття — він виявив скам'янілість віком 500 млн років!

[ + – ] Тестування робота LEMUR 3

Дослідник супутника Сатурна — RoboSimian

Незвичайний робот, розроблений Лабораторією реактивного руху NASA, нагадує горилу завдяки своїм чотирьом довгим кінцівкам. Конструкція призначена для переміщення по складних поверхнях, при цьому розробники модифікували її під умови супутника Сатурна — Енцелада. Для простоти управління інженери використовували один тип приводу в кожному з 28-ми шарнірних зчленувань.

Щоб бот міг швидко переміщатися по рівнинах, до нього можна приробити колеса. Коли ж належить тонка робота і взаємодія з предметами або інструментами, то колеса заміняють механічними руками з чотирма металевими "пальцями". За тривимірний "зір" відповідає все та ж система LiDAR, її доповнюють чотири сенсори на кожному "зап'ясті", що дозволяють рукам відчувати поверхню під час руху.

[ + – ] Горилоподібний бот RoboSimian

Робот-шахтар Rassor

Для глибшого вивчення космічних тіл вченим необхідні роботи-шахтарі, здатні рити інопланетний ґрунт і добувати з нього різні копалини, наприклад, мінерали. Для цього завдання NASA розробила гусеничного копача під назвою Rassor. Спереду і ззаду корпусу встановлені тризубі шестерні, що відповідають за процес викопування та збір зразків для досліджень.

Гусениці забезпечують гаджету всюдихідність, а передні й задні установки здатні нахилятися під різними кутами. Якщо перевернеться — не страшно, адже апарат однаково влаштований як зверху, так і знизу. Завдяки легким матеріалами і компактності Rassor має невелику вагу, а це вельми важливий фактор для космічних подорожей. Крім того, конструкція дозволяє йому працювати навіть в умовах слабкої гравітації.

[ + – ] Rassor може працювати в умовах слабкої гравітації

Міжнародний робопроект PRO ACT

Цей проект представляють цілих три роботи з різних країн, які можуть об'єднуватися і співпрацювати для створення заводу з переробки різних предметів прямо в космосі. Європейське космічне агентство замовило такий комплекс у межах програми з освоєння Місяця.

VELES (Польща) — шестиколісний рухливий маніпулятор, обладнаний рукою з чотирма суглобами й актуатором;

Mantis (Німеччина) — крокохід із шістьма ногами і роботичних руками, який нагадує богомола;

Mobile Gantry (Іспанія) — мобільна установка з вбудованим 3D-принтером, який зможе друкувати будматеріали для житла на Місяці;

VELES і Mantis здатні взаємодіяти один із одним, щоб розвантажувати або завантажувати космічні апарати. Згідно з концепцією, вони будуть встановлювати 3D-принтер у потрібних місцях і переміщати вже готові вироби.

[ + – ] Проект PRO ACT об'єднує трьох роботів

Робот-бабка DragonFly

Названий на честь бабки, робот є безпілотним літальним апаратом з вісьмома пропелерами. Його готуються презентувати у 2027 році, а потім відправлять на пошуки слідів живих організмів на Титані — супутнику планети Сатурн. Згідно із задумом, DragonFly приземлиться в районі екватора, де відразу ж спробує взяти проби льоду. Кожні 16 земних діб він переміщатиметься на нову ділянку, поки не добереться до кратера Селк.

Як раніше писав Фокус, роботизований вертоліт Dragonfly піде по стопах апарату Ingenuity, що досліджує Марс. Його головним завданням буде перевірити, чи є на Титані органічні молекули і з'єднання, подібні до земних, а також вивчити особливості атмосфери.

[ + – ] Якою буде місія DragonFly на Титан

Роботичний астронавт Robonaut 2

Перший гуманоїдний робот, якого людство надіслало в космос, допомагатиме астронавтам NASA виконувати різні нескладні завдання: переносити речі, протирати поручні або взаємодіяти з вимикачами. У нього є рухливі руки з пальцями-маніпуляторами і дві ноги. Робот також має датчики навантаження, високошвидкісні контролери суглобів, рухому шию, камеру з високою роздільною здатністю і інфрачервоними сенсорами.

Друга версія відрізняється від першої будовою кінцівок, а також наявністю потужніших процесорів і датчиків. Людиноподібна форма дозволяє роботу виконувати прості, але в той же час небезпечні завдання на МКС або у відкритому космосі. Наприклад, R2 випускали назовні для заміни повітряного фільтра. У 2015 році він зламався, а в 2018 робота повернули на Землю.

[ + – ] Навички Robonaut 2

Valkyrie — робот-колоніст

Ще один людиноподібний робот розроблений для роботи в небезпечному космічному середовищі. NASA сподівається відправити його досліджувати Місяць або будувати бази на Марсі. По суті, це модифікована версія Robonaut 2, яку часто порівнюють із супергероями через футуристичний зовнішній вигляд. Як "мізки" виступають два комп'ютерні процесори Intel Core i7, що визначають найкращий курс дій.

[ + – ] Valkirie допоможе здійснити місію на Марс

136-кілограмова "Валькірія" здатна ходити самостійно, але поки її підтримують спеціальні стрічки. Під спеціальною прозорою панеллю розташована система LIDAR, яку доповнюють сенсори системи MultiSense SL. З боків і на спині розташовані спеціальні камери, захищені від навколишнього середовища. Безліч маленьких моторів дозволяють нахилятися в 44 напрямках, а акумулятор забезпечує апарату активність протягом години.

Раніше ми повідомляли про те, що в Сінгапурі за дотримання громадського порядку почали відповідати роботи.