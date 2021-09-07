Прислуга для астронавтов и строители баз на Луне: топ-7 лучших космических роботов (видео)

Продвинутые роботы уже активно исследуют Марс и Луну, а скоро отправятся покорять спутники Сатурна и даже будут помогать астронавтам на борту МКС. Фокус расскажет о том, что же еще умеют делать боты.

Преимущество машин перед людьми заключается в том, что они могут работать в очень опасных условиях, таких как открытый космос, поверхность Луны и Марса. О том, как именно действуют боты и какими навыками их наделили инженеры, мы расскажем ниже.

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Робот-паук LEMUR 3

Аббревиатура расшифровывается как "Экскурсионные механические рабочие роботы на конечностях" (The Limbed Excursion Mechanical Utility Robots). Американские ученые в сотрудничестве с NASA разработали уже третье поколение этих машин и создали прототип, способный забираться на скалы, утесы и другие труднодоступные места — такие навыки пригодятся для изучения Марса или других космических тел.

У "лемура" есть четыре конечности, двигающихся в семи направлениях. На каждой из них размещены по 16 "пальцев" с отдельными приводами, из которых выпирают тысячи острых крючков. Они позволяют устройству надежно цепляться за мельчайшие выемки в камнях и подниматься наверх по отвесным скалам.

Аппарат также оснащен семью наборами стереокамер для наблюдения и системой LiDAR (Light Detection and Ranging), ответственную за составление трехмерной карты местности и ориентации в пространстве, указывая боту на неровности поверхностей. Кроме того, инфракрасный спектрометр и рентгеновский флуоресцентный прибор, находящиеся на борту, фиксируют следы органики. Во время испытаний в межгорной впадине, именуемой Долиной смерти (США), в 2019 году "лемуру" удалось совершить открытие — он обнаружил окаменелость возрастом 500 млн лет!

[ + – ] Тестирование робота LEMUR 3

Исследователь спутника Сатурна — RoboSimian

Необычный робот, разработанный Лабораторией реактивного движения NASA, напоминает гориллу. благодаря своим четырем длинным конечностям. Конструкция предназначена для перемещения по сложным поверхностям, при этом разработчики модифицировали ее под условия спутника Сатурна — Энцелада. Для простоты управления, инженеры использовали один тип привода в каждом из 28-ми шарнирных сочленений.

Чтобы бот мог быстро перемещаться по равнинам, к нему можно приделать колеса. Когда же предстоит тонкая работа и взаимодействие с предметами или инструментами, то колеса заменяют механическими руками с четырьмя металлическими "пальцами". За трехмерное "зрение" отвечает все та же система LiDAR, ее дополняют четыре сенсора на каждом "запястье", позволяющие рукам чувствовать поверхность во время движения.

[ + – ] Гориллоподобный бот RoboSimian

Робот-шахтер Rassor

Для более глубокого изучения космических тел ученым необходимы роботы-шахтеры, способные рыть инопланетную почву и добывать из нее различные ископаемые, например, минералы. Для этой задачи NASA разработала гусеничного копателя под названием Rassor. Спереди и сзади корпуса установлены трехзубые шестерни, отвечающие за процесс выкапывания и сбор образцов для исследований.

Гусеницы обеспечивают гаджету вездеходность, а передние и задние установки способны наклоняться под разными углами. Если перевернется — не страшно, ведь аппарат одинаково устроен как сверху, так и снизу. Благодаря легким материалам и компактности, Rassor обладает небольшим весом, а это весьма важный фактор для космических путешествий. Кроме того, конструкция позволяет ему работать даже в условиях слабой гравитации.

[ + – ] Rassor может работать в условиях слабой гравитации

Международный робо-проект PRO ACT

Этот проект представляют целых три робота из разных стран, которые могут объединяться и сотрудничать для создания завода по переработке различных предметов прямо в космосе. Европейское космическое агентство заказало такой комплекс в рамках программы по освоению Луны.

VELES (Польша) — шестиколесный подвижный манипулятор, оборудованный рукой с четырьмя суставами и актуатором;

Mantis (Германия) — шагоход с шестью ногами и роботическими руками, который напоминает богомола;

Mobile Gantry (Испания) — мобильная установка со встроенным 3D-принтером, который сможет печатать стройматериалы для жилья на Луне;

VELES и Mantis способны взаимодействовать друг с другом, чтобы разгружать или загружать космические аппараты. Согласно концепции, они будут устанавливать 3D-принтер в нужных местах и перемещать уже готовые изделия.

[ + – ] Проект PRO ACT объединяет трех роботов

Робот-стрекоза DragonFly

Названный в честь стрекозы, робот представляет из себя беспилотный летательный аппарат с восемью пропеллерами. Его готовятся презентовать в 2027 году, а затем отправят на поиски следов живых организмов на Титане — спутнике планеты Сатурн. Согласно задумке, DragonFly приземлится в районе экватора, где сразу же попытается взять пробы льда. Каждые 16 земных суток он будет перемещаться на новый участок, пока не доберется до кратера Селк.

Как ранее писал Фокус, роботизированный вертолет Dragonfly пойдет по стопам аппарата Ingenuity, исследующим Марс. Его главной задачей будет проверить, есть ли на Титане органические молекулы и соединения, подобные земным, а также изучить особенности атмосферы.

[ + – ] Какой будет миссия DragonFly на Титан

Роботический астронавт Robonaut 2

Первый гуманоидный робот, которого человечество отправило в космос, будет помогать астронавтам NASA выполнять разные несложные задачи: переносить вещи, протирать поручни или взаимодействовать с выключателями. У него есть подвижные руки с пальцами-манипуляторами и две ноги. Робот также обладает датчиками нагрузки, высокоскоростными контроллерами суставов, подвижной шеей, камерой с высоким разрешением и инфракрасными сенсорами.

Вторая версия отличается от первой строением конечностей, а также наличием более мощных процессоров и датчиков. Человекообразная форма позволяет роботу выполнять простые, но в то же время опасные задачи на МКС или в открытом космосе. К примеру, R2 выпускали наружу для замены воздушного фильтра. В 2015 году он сломался, а в 2018 робота вернули на Землю.

[ + – ] Навыки Robonaut 2

Valkyrie — робот-колонист

Еще один человекоподобный бот разработан для работы в опасной космической среде. NASA надеется отправить его исследовать Луну или cтроить базы на Марсе. По сути, это модифицированная версия Robonaut 2, которую часто сравнивают с супергероями из-за футуристического внешнего вида. В качестве "мозгов" выступают два компьютерных процессора Intel Core i7, определяющие наилучший курс действий.

[ + – ] Valkirie поможет осуществить миссию на Марс

136-килограммовая "Валькирия" способна ходить самостоятельно, но пока ее поддерживают специальные ленты. Под специальной прозрачной панелью расположена система LIDAR, которую дополняют сенсоры системы MultiSense SL. По бокам и на спине расположены специальные камеры, защищенные от окружающей среды. Множество маленьких моторов позволяют наклоняться в 44 направлениях, а аккумулятор обеспечивает аппарату активность в течении часа.

Ранее мы сообщали о том, что в Сингапуре за соблюдение общественного порядка начали отвечать роботы.