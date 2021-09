Вхід за відбитками пальців: Amazon запропонувала замінити паспорти сканом долонь людей

Експерти з кібербезпеки вважають, що так компанія збиратиме ще більше даних про користувачів.

Американська торгова компанія Amazon розробила технологію, яка пропускатиме людей на заходи, скануючи їхні долоні.

Про це пише видання Engadget.

Розробники вже протестували технологію, дозволивши клієнтам оплачувати покупки у власних магазинах Whole Foods, які працюють без касирів. Підтвердити оплату можна, приклавши долоню до спеціальних зчитувальних пристроїв Amazon One. 14 вересня компанія з продажу квитків AXS встановить перші такі автономні стійки в амфітеатрі Red Rocks у Денвері, штат Колорадо.

При першій покупці квитка користувачеві доведеться зареєструвати одну або обидві долоні, просканувавши їх на спеціальній станції біля входу в заклад. Amazon стверджує, що процедура триває всього хвилину, і після неї клієнт зможе швидко підтверджувати свою особистість без будь-яких документів, таких як паспорт або права, відвідуючи будь-які заходи AXS, враховуючи спортивні змагання або музичні концерти.

У процесі реєстрації система створює унікальну карту долоні, використовуючи спеціально розроблені алгоритми. Автономні станції, зі свого боку, за кілька секунд сканують руку користувача і звіряють зображення для автентифікації. При цьому не потрібно доторкатися до панелі, достатньо лише піднести руку до сканера — така можливість особливо актуальна під час пандемії.

Пресслужба Amazon підкреслила, що вперше використовує сервіс Amazon One за межами фірмових магазинів Amazon і Whole Foods Market. Компанія сподівається забезпечити більш широке застосування технології сканування долонь у різних сферах життєдіяльності.

"Ми схвильовані можливістю розширення в інші місця, де черги на вході можуть бути довгими і забирати багато часу", — йдеться в повідомленні.

Як пише видання The Verge, експерти з кібербезпеки та конфіденційності даних не схвалюють проєкт Amazon, який компанія почала активно впроваджувати у сфері безконтактної оплати та підтвердження особи. Компанія навряд чи запрацює на системі Amazon One, швидше за все її цікавить збір даних про клієнтів, вважають вони. Ймовірно, якщо Amazon One почне сканувати долоні повсюдно, то зможе збирати й аналізувати інформацію про переваги покупців для поліпшення маркетингової політики.

Зазначається також, що поки технологія не має великого попиту на ринку. За заявою Amazon, за рік у системі для оплати покупок зареєструвалися десятки тисяч осіб, проте їй довелося запустити незвичайну акцію і запропонувати американцям по $10 за відбиток долоні.

