Вход по отпечаткам пальцев: Amazon предложила заменить паспорта сканом ладоней людей

Эксперты по кибербезопасности считают, что таким образом компания будет собирать еще больше данных о пользователях.

Американская торговая компания Amazon разработала технологию, которая будет пропускать людей на мероприятия, сканируя их ладони.

Об этом пишет издание Engadget.

Разработчики уже протестировали технологию, позволив клиентам оплачивать покупки в собственных магазинах Whole Foods, которые работают без кассиров. Подтвердить оплату можно, приложив ладонь к специальным считывающим устройствам Amazon One. 14 сентября компания по продаже билетов AXS установит первые такие автономные стойки в амфитеатре Red Rocks в Денвере, штат Колорадо.

При первой покупке билета пользователю придется зарегистрировать одну или обе ладони, просканировав их на специальной станции у входа в заведение. Amazon утверждает, что процедура занимает всего минуту, и после нее клиент сможет быстро подтверждать свою личность без каких-либо документов, таких как паспорт или права, посещая любые мероприятия AXS, включая спортивные соревнования или музыкальные концерты.

В процессе регистрации система составляет уникальную карту ладони, используя специально разработанные алгоритмы. Автономные станции, в свою очередь, за несколько секунд сканируют руку пользователя и сверяют изображения для аутентификации. При этом не нужно дотрагиваться до панели, достаточно лишь поднести руку к сканеру — такая возможность особенно актуально во время пандемии.

[ + – ] Сканер ладоней Amazon в магазине Whole Foods Фото: Amazon

Пресс-служба Amazon подчеркнула, что впервые использует сервис Amazon One за пределами фирменных магазинов Amazon и Whole Foods Market. Компания надеется обеспечить более широкое применение технологии сканирования ладоней в разных сферах жизнедеятельности.

"Мы взволнованы возможностью расширения в другие места, где очереди на входе могут быть длинными и отнимать много времени", — идет речь в сообщении.

Как пишет издание The Verge, эксперты по кибербезопасности и конфиденциальности данных не одобряют проект Amazon, который компания начала активно внедрять в сфере бесконтактной оплаты и подтверждения личности. Компания вряд ли заработает на системе Amazon One, скорее всего ее интересует сбор данных о клиентах, считают они. Вероятно, если Amazon One начнет сканировать ладони повсеместно, то сможет собирать и анализировать информацию о предпочтениях покупателей для улучшения маркетинговой политики.

Отмечается также, что пока технология не имеет большого спроса на рынке. По заявлению Amazon, за год в системе для оплаты покупок зарегистрировались десятки тысяч человек, однако ей пришлось запустить необычную акцию и предложить американцам по $10 за отпечаток ладони.

