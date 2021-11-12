Тепер Covid-сертифікати неможливо видалити з "Дія": що потрібно знати користувачам

Мінцифри прибрало кнопку "видалити", на яку скаржилися багато користувачів програми, бо випадково натиснувши на неї, позбувалися своїх сертифікатів.

Користувачі більше не зможуть видалити сертифікати Covid у новій версії програми "Дія". Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своєму телеграм-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, функція видалення сертифікату про вакцинацію є великою проблемою для користувачів, адже часто спрацьовувала в невідповідний момент. Справа в тому, що відповідна кнопка "Видалити" однією з перших з'являлася при відкритті меню сертифіката.

"Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на досвід користувача. І прибрали взагалі цю функцію "видалити сертифікат", — заявив Михайло Федоров.

За його словами, нову версію програми "Дія" вже подали на затвердження в онлайн-магазини Goole Play Market та App Store. Після того, як адміністратори схвалять програму, українці зможуть завантажити її на свої Android-смартфони та iPhone від Apple. На доказ Михайло Федоров розмістив скріншот меню Covid-сертифіката із програми "Дія", на якому відсутня кнопка видалення цифрового документа.

[ + – ] Скріншот оновленого меню Covid-сертифіката Фото: Telegram

У коментарі Фокусу пресслужба державного підприємства "Дія" пояснила, що для оновлення жовтого сертифікату до рівня зеленого жовтий не потрібно буде видаляти — достатньо надіслати новий запит на отримання оновлень. Після обробки заявки дані повинні автоматично оновитись.

Раніше Фокус розповів, як отримати COVID-сертифікат у додатку "Дія", доступному на iOS та Android. Цифрове свідоцтво про вакцинацію дозволить українцям виїжджати за кордон та відвідувати громадські установи у "червоній" зоні карантину.

Нещодавно у COVID-сертифікати в "Дія" зникли внаслідок великого збою. У Мінцифри пояснили, що проблеми виникли через надто високу активність користувачів, які намагалися отримати документ через запровадження нових карантинних обмежень.

Писали також, що Дія призупинила видачу COVID-сертифікатів та надання всіх послуг 7 листопада. як повідомив міністр Михайло Федоров, це сталося через "переїзд" додатка до нового дата-центру.