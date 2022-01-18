У Південній Кореї знайшли спосіб збільшити густину літієвих батарей на 200%

Завдяки новій технології акумулятори для електромобілів можуть стати на 20% дешевше.

У Південній Кореї співробітники компанії SMLAB розробили інноваційний матеріал, який вдвічі збільшує ефективність літій-іонних батарей. Подробиці дослідження стали відомі виданню Business Korea.

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Учені на чолі з професором Ульсанського національного інституту науки і технологій Чо Дже Філа заявили, що розробили перший у світі монокристалічний матеріал з марганцю та нікелю, який можна використовувати як катод (негативно заряджений електрод). Вони стверджують, що речовина дозволить збільшити густину зберігання енергії в літій-залізо-фосфатному (LFP) акумуляторі як мінімум на 200%.

На катод припадає приблизно третина собівартості акумулятора для електромобіля, тому виробникам дуже важливо знайти дешевший матеріал. Структура катода робить батареї LFP приблизно на 20% дешевшими за інші аналоги, проте проблема полягає в їхній меншій щільності енергії і, як результат, — меншій ефективності.

У SMLAB стверджують, що підвищили густину завдяки "прискорювачу" власного винаходу, який збільшує частинки до мікрометрового рівня. Нова технологія дозволила використати дешевий марганець, маленькі кристали якого виростити дуже важко. Дослідження в цій галузі проводяться з 2010 року, проте до цього часу вдавалося виростити тільки полікристали — агрегати кристалів, але не компактні окремі кристали.

[ + – ] Монокристали марганцю

"Ми розробили струмопровідне покриття для вирішення проблеми низьких вихідних характеристик електродних матеріалів на основі марганцю, а також покриття, стійке до високих температур. Ми плануємо провести випробування у четвертому кварталі 2022 року після деяких додаткових тестів", — заявили вчені.

Раніше аналітики визначили 7 знакових відкриттів у сфері акумуляторів, що вплинуть на мобільні пристрої у 2022 році.

Писали також, що вчені наблизилися до створення квантових батарей, які здатні заряджатися від штучного світла завдяки якості надпоглинання енергії. Вони розраховують зібрати перший робочий прототип такого пристрою за п'ять років.